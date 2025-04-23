В курганском округе построят супермаркет на месте, которое местные называли Парком Победы. Фото

В селе Белозерское построят сетевой магазин на заброшенном участке
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Сетевой магазин построят в селе Белозерское (архивное фото)
Сетевой магазин построят в селе Белозерское (архивное фото) Фото:

В Курганской области в селе Белозерское начали строить сетевой магазин на месте, которое местные называют Парком Победы. Заброшенный участок уже почистили от бурьяна и демонтировали ограждение. Об этом сообщается в соцсетях. 

«В селе Белозерское по исторической улице Цветкова началось строительство сетевого супермаркета „Монетка“. Владельцем которого является свердловский ритейлер. Накануне было демонтировано железное ограждение, почищена территория от бурьяна. На территорию завезен экскаватор», — сообщается в telegram-канале «ИС „Белозерское“. 

В Белозерском готовятся к строительству сетевого магазина иногороднее ритейлера
В Белозерском готовятся к строительству сетевого магазина иногороднее ритейлера
Фото:

По словам автора поста, в этом парке была вырублена часть исторических деревьев, которые сажали ветераны Великой Отечественной войны и жители села для памяти будущих поколений. Некоторые местные выступали против строительства магазина и надеялись, что участок будет благоустроен. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Белозерского округа Наталье Богдановой. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен и помощник депутата Госдумы РФ Дмитрий Лихачев снес заброшенные дома в Куртамыше и построил торговый центр. Основным арендатором объекта стала крупная торговая сеть. Также в нем будет работать аптека и ряд местных предпринимателей.

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В Курганской области в селе Белозерское начали строить сетевой магазин на месте, которое местные называют Парком Победы. Заброшенный участок уже почистили от бурьяна и демонтировали ограждение. Об этом сообщается в соцсетях.  «В селе Белозерское по исторической улице Цветкова началось строительство сетевого супермаркета „Монетка“. Владельцем которого является свердловский ритейлер. Накануне было демонтировано железное ограждение, почищена территория от бурьяна. На территорию завезен экскаватор», — сообщается в telegram-канале «ИС „Белозерское“.  По словам автора поста, в этом парке была вырублена часть исторических деревьев, которые сажали ветераны Великой Отечественной войны и жители села для памяти будущих поколений. Некоторые местные выступали против строительства магазина и надеялись, что участок будет благоустроен.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Белозерского округа Наталье Богдановой. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен и помощник депутата Госдумы РФ Дмитрий Лихачев снес заброшенные дома в Куртамыше и построил торговый центр. Основным арендатором объекта стала крупная торговая сеть. Также в нем будет работать аптека и ряд местных предпринимателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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