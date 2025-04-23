В Курганской области в селе Белозерское начали строить сетевой магазин на месте, которое местные называют Парком Победы. Заброшенный участок уже почистили от бурьяна и демонтировали ограждение. Об этом сообщается в соцсетях.
«В селе Белозерское по исторической улице Цветкова началось строительство сетевого супермаркета „Монетка“. Владельцем которого является свердловский ритейлер. Накануне было демонтировано железное ограждение, почищена территория от бурьяна. На территорию завезен экскаватор», — сообщается в telegram-канале «ИС „Белозерское“.
По словам автора поста, в этом парке была вырублена часть исторических деревьев, которые сажали ветераны Великой Отечественной войны и жители села для памяти будущих поколений. Некоторые местные выступали против строительства магазина и надеялись, что участок будет благоустроен.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Белозерского округа Наталье Богдановой. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что бизнесмен и помощник депутата Госдумы РФ Дмитрий Лихачев снес заброшенные дома в Куртамыше и построил торговый центр. Основным арендатором объекта стала крупная торговая сеть. Также в нем будет работать аптека и ряд местных предпринимателей.
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