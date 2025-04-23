В автомобиле на границе Грузии и России обнаружили оружие на 3,5 млн рублей

Североосетинские таможенники обнаружили в скрытых полостях внедорожника, следующего из Грузии, 153 охолощенных пистолета на общую сумму более 3,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
«Автомобиль под управлением 26-летнего россиянина остановили в зоне таможенного контроля пункта пропуска Верхний Ларс. В запасном колесе и под днищем машины инспекторы нашли пистолеты с маркировкой RetayPТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911 в черном и серебристом корпусах со вставками разного цвета. Мужчина пояснил, что о тайнике он не знал и ранее передавал транспортное средство в пользование третьим лицам», — заявила URA.RU пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко.
Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие является гражданским и предназначено для подачи сигналов с использованием свето-шумовых патронов. По факту использования тайников для сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Молодому человеку может грозить штраф в размере до трехкратной стоимости товаров, а также возможная конфискация автомобиля и оружия. Пистолеты и автомобиль временно изъяты.
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