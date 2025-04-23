В автомобиле на границе Грузии и России обнаружили оружие на 3,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенники задержали машину с пистолетами на сумму от 3 миллионов рублей
Таможенники задержали машину с пистолетами на сумму от 3 миллионов рублей Фото:

Североосетинские таможенники обнаружили в скрытых полостях внедорожника, следующего из Грузии, 153 охолощенных пистолета на общую сумму более 3,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

«Автомобиль под управлением 26-летнего россиянина остановили в зоне таможенного контроля пункта пропуска Верхний Ларс. В запасном колесе и под днищем машины инспекторы нашли пистолеты с маркировкой RetayPТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911 в черном и серебристом корпусах со вставками разного цвета. Мужчина пояснил, что о тайнике он не знал и ранее передавал транспортное средство в пользование третьим лицам», — заявила URA.RU пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко.

Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие является гражданским и предназначено для подачи сигналов с использованием свето-шумовых патронов. По факту использования тайников для сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Молодому человеку может грозить штраф в размере до трехкратной стоимости товаров, а также возможная конфискация автомобиля и оружия. Пистолеты и автомобиль временно изъяты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североосетинские таможенники обнаружили в скрытых полостях внедорожника, следующего из Грузии, 153 охолощенных пистолета на общую сумму более 3,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления. «Автомобиль под управлением 26-летнего россиянина остановили в зоне таможенного контроля пункта пропуска Верхний Ларс. В запасном колесе и под днищем машины инспекторы нашли пистолеты с маркировкой RetayPТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911 в черном и серебристом корпусах со вставками разного цвета. Мужчина пояснил, что о тайнике он не знал и ранее передавал транспортное средство в пользование третьим лицам», — заявила URA.RU пресс-секретарь Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко. Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие является гражданским и предназначено для подачи сигналов с использованием свето-шумовых патронов. По факту использования тайников для сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Молодому человеку может грозить штраф в размере до трехкратной стоимости товаров, а также возможная конфискация автомобиля и оружия. Пистолеты и автомобиль временно изъяты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...