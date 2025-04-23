В Ватикане проходит прощание с Папой Римским Франциском. Фоторепортаж

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Гроб с телом Папы Римского был перенесен из его резиденции Санта Марта в собор Святого Петра
Гроб с телом Папы Римского был перенесен из его резиденции Санта Марта в собор Святого Петра Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Сегодня, 23 апреля, в Ватикане в соборе Святого Петра проходит прощальная церемония с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля из-за инсульта. Гроб с его телом уже доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы.

Перед началом церемонии кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, который отвечает за организацию обрядов прощания с понтификом, провел заупокойную молитву перед переносом тела, после чего начал литургию слова в соборе. Проститься с главой Ватикана прибыли многие кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви, которые прошли шествием по площади Святого Петра перед гробом. Там же был выставлен почетный караул швейцарских гвардейцев.

При этом весь обряд прощания с понтификом описан в специальном документе, но Франциск еще при жизни внес в него некоторые корректировки, упростив процедуру. Ожидается, что на площади сегодня соберется около 100 тысяч верующих, чтобы проститься с Папой Римским. Учитывая большое количество людей, в Риме под особый контроль были взяты транспортные узлы и площадь Святого Петра, а в небе был объявлен режим бесполетной зоны и задействована система перехвата беспилотников.

Прощальная церемония с Франциском продлится до 25 апреля, после чего состоятся его похороны 26 апреля. Подробнее о том, как прошел первый день прощания с Папой Римским — в фоторепортаже URA.RU.

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Сегодня, 23 апреля, в Ватикане в соборе Святого Петра проходит прощальная церемония с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля из-за инсульта. Гроб с его телом уже доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы. Перед началом церемонии кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, который отвечает за организацию обрядов прощания с понтификом, провел заупокойную молитву перед переносом тела, после чего начал литургию слова в соборе. Проститься с главой Ватикана прибыли многие кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви, которые прошли шествием по площади Святого Петра перед гробом. Там же был выставлен почетный караул швейцарских гвардейцев. При этом весь обряд прощания с понтификом описан в специальном документе, но Франциск еще при жизни внес в него некоторые корректировки, упростив процедуру. Ожидается, что на площади сегодня соберется около 100 тысяч верующих, чтобы проститься с Папой Римским. Учитывая большое количество людей, в Риме под особый контроль были взяты транспортные узлы и площадь Святого Петра, а в небе был объявлен режим бесполетной зоны и задействована система перехвата беспилотников. Прощальная церемония с Франциском продлится до 25 апреля, после чего состоятся его похороны 26 апреля. Подробнее о том, как прошел первый день прощания с Папой Римским — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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