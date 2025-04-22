Миллионер из ХМАО раскрыл, на что потратит лотерейный выигрыш

Житель Ханты-Мансийска Иван Лемко, выигравший миллион рублей в лотерею, планирует потратить деньги на закрытие ипотечного кредита. Югорчанин также задумывается о путешествии. Об этом URA.RU сообщил сам победитель.
«Думаю, погасить ипотеку. А может, и попутешествовать в теплые края», — поделился Лемко. Счастливчик работает бортмехаником вертолета Ми-8. Он считает, что именно число «восемь» приносит ему удачу. «У всех есть любимое число, каждый, думаю, кто выигрывает, пишет определенные числа. Или дату рождения, например», — добавил собеседник агентства.
По совпадению Ивану повезло накануне 8 Марта. В это время югорчанин собирался в отпуск с женой. «Собирали уже вещи в отпуск, как вдруг сообщение пришло о выигрыше. Смотрю, а там столько нулей. Жена сначала не поверила, говорит: „Наверное, развод“. В отпуск летали как раз через Москву. Когда только покупал лотерейный билет, на то и рассчитывал — по дороге заехать в столицу и оформить выигрыш. Как задумал, так и случилось», — говорит везунчик.
Ранее URA.RU рассказывало про жительницу ХМАО Нелли Кабирову, которая выиграла в лотерею пять миллионов рублей. Югорчанка послушала совет астролога, которая и предсказала ей удачу.
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