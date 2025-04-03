Жительница ХМАО выиграла 5 миллионов рублей в лотерею, послушав совет астролога

Жительница ХМАО Нелли Кабирова выиграла в лотерею пять миллионов рублей, послушав совет астролога. Счастливый билет помог ей закрыть ипотеку. О своей истории югорчанка рассказала в telegram-канале «Национальная Лотерея».
«Порекомендовала [сыграть в лотерею] коллега, она занимается астрологией. Сказала, что в этом году ко мне идет удача. Купила 10 билетов, один из них оказался выигрышным», — поделилась Кабирова.
Часть выигрыша югорчанка потратила на закрытие ипотечного кредита. Также победительница планирует купить сыну питбайк, а на оставшиеся деньги — приобрести автомобиль.
Ранее URA.RU рассказывало про жительницу Сургута, которая стала обладательницей лотерейного суперприза размером в 46 миллионов рублей. Свой выигрыш она хочет потратить на покупку дома для всей семьи.
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