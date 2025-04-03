03 апреля 2025

Жительница ХМАО выиграла 5 миллионов рублей в лотерею, послушав совет астролога

© Служба новостей «URA.RU»
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Астролог предсказала удачу югорчанке, сорвавшей джекпот
Астролог предсказала удачу югорчанке, сорвавшей джекпот Фото:

Жительница ХМАО Нелли Кабирова выиграла в лотерею пять миллионов рублей, послушав совет астролога. Счастливый билет помог ей закрыть ипотеку. О своей истории югорчанка рассказала в telegram-канале «Национальная Лотерея».

«Порекомендовала [сыграть в лотерею] коллега, она занимается астрологией. Сказала, что в этом году ко мне идет удача. Купила 10 билетов, один из них оказался выигрышным», — поделилась Кабирова.

Часть выигрыша югорчанка потратила на закрытие ипотечного кредита. Также победительница планирует купить сыну питбайк, а на оставшиеся деньги — приобрести автомобиль.

Ранее URA.RU рассказывало про жительницу Сургута, которая стала обладательницей лотерейного суперприза размером в 46 миллионов рублей. Свой выигрыш она хочет потратить на покупку дома для всей семьи.

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Жительница ХМАО Нелли Кабирова выиграла в лотерею пять миллионов рублей, послушав совет астролога. Счастливый билет помог ей закрыть ипотеку. О своей истории югорчанка рассказала в telegram-канале «Национальная Лотерея». «Порекомендовала [сыграть в лотерею] коллега, она занимается астрологией. Сказала, что в этом году ко мне идет удача. Купила 10 билетов, один из них оказался выигрышным», — поделилась Кабирова. Часть выигрыша югорчанка потратила на закрытие ипотечного кредита. Также победительница планирует купить сыну питбайк, а на оставшиеся деньги — приобрести автомобиль. Ранее URA.RU рассказывало про жительницу Сургута, которая стала обладательницей лотерейного суперприза размером в 46 миллионов рублей. Свой выигрыш она хочет потратить на покупку дома для всей семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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