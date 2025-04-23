У Москва-Сити раздалось три взрыва

Очевидцы сообщают о пожаре в районе Москва-Сити
Три взрыва произошло в районе Москва-Сити. По предварительным данным, пожар произошел на стройке.
«Три взрыва произошли в Москва-Сити», — передает Shot. По предварительным данным, горит стройка у Экспоцентра. Причины неизвестны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.