У Москва-Сити раздалось три взрыва

На паркове Москва-Сити загорелось авто после взрыва
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Очевидцы сообщают о пожаре в районе Москва-Сити
Очевидцы сообщают о пожаре в районе Москва-Сити Фото:

Три взрыва произошло в районе Москва-Сити. По предварительным данным, пожар произошел на стройке.

«Три взрыва произошли в Москва-Сити», — передает Shot. По предварительным данным, горит стройка у Экспоцентра. Причины неизвестны.

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Три взрыва произошло в районе Москва-Сити. По предварительным данным, пожар произошел на стройке. «Три взрыва произошли в Москва-Сити», — передает Shot. По предварительным данным, горит стройка у Экспоцентра. Причины неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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