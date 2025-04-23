Появилось видео, как бизнес-центр Москвы заволокло дымом после взрыва авто

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Спасатели потушили пожар на подземной парковке в «Москва-Сити»
Спасатели потушили пожар на подземной парковке в «Москва-Сити» Фото:

Пожар в деловом центре «Москва-Сити» в столице произошедший на подземной парковке «Афимолл Сити», возник после взрыва автомобиля. Возгорание уже ликвидировано. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь.

Пожар на парковке уже потушили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Сотрудница торгового центра подтвердила URA.RU, что на парковке ТЦ произошел пожар — загорелся автомобиль. В связи с этим всех посетителей и персонал эвакуировали, поскольку здание торгового центра непосредственно прилегает к парковочной зоне.

О том, когда возобновится работа ТЦ, информации пока нет. Данные о пострадавших и размере возгорания уточняются, пишет Life

Ранее стало известно, что на подземной парковке административного здания в деловом центре «Москва-Сити» загорелся автомобиль. На место выехали спасатели.

Пожар на подземной парковке в «Москва-Сити» потушен
Пожар на подземной парковке в «Москва-Сити» потушен
Фото:

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Пожар в деловом центре «Москва-Сити» в столице произошедший на подземной парковке «Афимолл Сити», возник после взрыва автомобиля. Возгорание уже ликвидировано. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь. Пожар на парковке уже потушили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Сотрудница торгового центра подтвердила URA.RU, что на парковке ТЦ произошел пожар — загорелся автомобиль. В связи с этим всех посетителей и персонал эвакуировали, поскольку здание торгового центра непосредственно прилегает к парковочной зоне. О том, когда возобновится работа ТЦ, информации пока нет. Данные о пострадавших и размере возгорания уточняются, пишет Life.  Ранее стало известно, что на подземной парковке административного здания в деловом центре «Москва-Сити» загорелся автомобиль. На место выехали спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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