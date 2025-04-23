Появилось видео, как бизнес-центр Москвы заволокло дымом после взрыва авто

Пожар в деловом центре «Москва-Сити» в столице произошедший на подземной парковке «Афимолл Сити», возник после взрыва автомобиля. Возгорание уже ликвидировано. На месте работают пожарные расчеты и скорая помощь.
Пожар на парковке уже потушили. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Сотрудница торгового центра подтвердила URA.RU, что на парковке ТЦ произошел пожар — загорелся автомобиль. В связи с этим всех посетителей и персонал эвакуировали, поскольку здание торгового центра непосредственно прилегает к парковочной зоне.
О том, когда возобновится работа ТЦ, информации пока нет. Данные о пострадавших и размере возгорания уточняются, пишет Life.
Ранее стало известно, что на подземной парковке административного здания в деловом центре «Москва-Сити» загорелся автомобиль. На место выехали спасатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.