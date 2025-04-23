МЧС опровергло свое заявление о горящем авто в Москва-сити

Причиной пожара у ТРЦ «Афимолл Сити» в Москва-сити стал не взрыв автомобиля, а строительные материалы на стойплощадке. Уточненную информацию о происшествии сообщили в МЧС Москвы.
«По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ „Афимолл Сити“. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар уже ликвидирован. Раннее в министерстве сообщали, что горит автомобиль на парковке. Очевидцы также заявляли URA.RU о взрыве перед пожаром. Сейчас большая часть эвакуированных сотрудников уже разошлась, передает корреспондент URA.RU.
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