МЧС опровергло свое заявление о горящем авто в Москва-сити

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Ранее сообщалось, что у Москва-Сити горит авто
Ранее сообщалось, что у Москва-Сити горит авто Фото:

Причиной пожара у ТРЦ «Афимолл Сити» в Москва-сити стал не взрыв автомобиля, а строительные материалы на стойплощадке. Уточненную информацию о происшествии сообщили в МЧС Москвы.

«По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ „Афимолл Сити“. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар уже ликвидирован. Раннее в министерстве сообщали, что горит автомобиль на парковке. Очевидцы также заявляли URA.RU о взрыве перед пожаром. Сейчас большая часть эвакуированных сотрудников уже разошлась, передает корреспондент URA.RU.

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Причиной пожара у ТРЦ «Афимолл Сити» в Москва-сити стал не взрыв автомобиля, а строительные материалы на стойплощадке. Уточненную информацию о происшествии сообщили в МЧС Москвы. «По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ „Афимолл Сити“. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар уже ликвидирован. Раннее в министерстве сообщали, что горит автомобиль на парковке. Очевидцы также заявляли URA.RU о взрыве перед пожаром. Сейчас большая часть эвакуированных сотрудников уже разошлась, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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