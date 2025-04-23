«Рванули три баллона с горючим»: что известно о пожаре в Москва-Сити

Спасатели ликвидировали пожар на парковке «Афимолл Сити»
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На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения
На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения Фото:

В Москва-Сити прогремели три взрыва, начался сильный пожар. Экстренные службы направились на место происшествия для выяснения причин. Возгорание произошло на стройплощадке комплекса. Подробнее о происшествии в материале URA.RU.

Причины происшествия

На подземной парковке в Москва-Сити произошел взрыв автомобиля, это подтверждает МЧС. В ведомстве уточнили, что другие транспортные средства не пострадали в результате возгорания. Пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к тушению огня на Пресненской набережной.

Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров на стройплощадке возле здания ТРЦ «Афимолл Сити». Специалистам удалось полностью ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, ситуация находится под контролем.

Комментарии очевидцев

Очевидцы, находившиеся недалеко от места происшествия, сообщали о двух очагах возгорания и последующем взрыве. Паники среди посетителей ТЦ зафиксировано не было.

Причина возгорания

Как выяснилось, причиной взрывов стали три баллона с горючим, а не автомобиль, как предполагалось ранее. После серии хлопков произошло возгорание находившихся поблизости стройматериалов. Баллоны детонировали из-за критического давления, но обошлось без пострадавших.

ДТП с участием пожарной машины

Отдельно на Пресненской набережной, зафиксировано ДТП с участием пожарной машины, спешившей на вызов. Она столкнулась с машиной, но обошлось также без пострадавших.

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В Москва-Сити прогремели три взрыва, начался сильный пожар. Экстренные службы направились на место происшествия для выяснения причин. Возгорание произошло на стройплощадке комплекса. Подробнее о происшествии в материале URA.RU. Причины происшествия На подземной парковке в Москва-Сити произошел взрыв автомобиля, это подтверждает МЧС. В ведомстве уточнили, что другие транспортные средства не пострадали в результате возгорания. Пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к тушению огня на Пресненской набережной. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров на стройплощадке возле здания ТРЦ «Афимолл Сити». Специалистам удалось полностью ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, ситуация находится под контролем. Комментарии очевидцев Очевидцы, находившиеся недалеко от места происшествия, сообщали о двух очагах возгорания и последующем взрыве. Паники среди посетителей ТЦ зафиксировано не было. Причина возгорания Как выяснилось, причиной взрывов стали три баллона с горючим, а не автомобиль, как предполагалось ранее. После серии хлопков произошло возгорание находившихся поблизости стройматериалов. Баллоны детонировали из-за критического давления, но обошлось без пострадавших. ДТП с участием пожарной машины Отдельно на Пресненской набережной, зафиксировано ДТП с участием пожарной машины, спешившей на вызов. Она столкнулась с машиной, но обошлось также без пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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