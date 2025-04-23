«Рванули три баллона с горючим»: что известно о пожаре в Москва-Сити

В Москва-Сити прогремели три взрыва, начался сильный пожар. Экстренные службы направились на место происшествия для выяснения причин. Возгорание произошло на стройплощадке комплекса. Подробнее о происшествии в материале URA.RU.
Причины происшествия
На подземной парковке в Москва-Сити произошел взрыв автомобиля, это подтверждает МЧС. В ведомстве уточнили, что другие транспортные средства не пострадали в результате возгорания. Пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к тушению огня на Пресненской набережной.
Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров на стройплощадке возле здания ТРЦ «Афимолл Сити». Специалистам удалось полностью ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, ситуация находится под контролем.
Комментарии очевидцев
Очевидцы, находившиеся недалеко от места происшествия, сообщали о двух очагах возгорания и последующем взрыве. Паники среди посетителей ТЦ зафиксировано не было.
Причина возгорания
Как выяснилось, причиной взрывов стали три баллона с горючим, а не автомобиль, как предполагалось ранее. После серии хлопков произошло возгорание находившихся поблизости стройматериалов. Баллоны детонировали из-за критического давления, но обошлось без пострадавших.
ДТП с участием пожарной машины
Отдельно на Пресненской набережной, зафиксировано ДТП с участием пожарной машины, спешившей на вызов. Она столкнулась с машиной, но обошлось также без пострадавших.
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