Стали известны планы Зеленского после ссоры с Трампом

После конфликта с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский намерен полагаться на собственные силы или, как минимум, рассчитывать на поддержку со стороны европейских государств в случае прекращения американской помощи. Об этом пишет издание The National Interest.
«Зеленский, возможно, рассчитывает, что он может, в некотором смысле, действовать в одиночку или, по крайней мере, без американской поддержки, пока его поддерживает Европа», — пишет TNI. Издание также отмечает, что Трамп саботировал свои собственные рычаги влияния на переговоры с Украиной, «приставая к европейцам с требованием увеличить свою помощь». По мнению автора материала, президент США считает, что имеет преимущество, а потому совершает нападки на Зеленского.
Помимо этого, говорится в материале, все взгляды сейчас устремлены на Европу. Конкретно на то — сможет ли она предоставить достаточно вооружения и гарантий безопасности, чтобы удержать Украину в борьбе до конца 2025 года.
В среду президент США подверг критике Владимира Зеленского, отметив, что заявления украинского лидера по поводу Крыма негативно отражаются на перспективах мирных переговоров с Россией. По утверждению бывшего президента США, положение дел на Украине крайне тяжелое, и Зеленский должен принять решение о заключении мирного соглашения, иначе, по мнению Трампа, в течение ближайших трех лет Украина может лишиться всей своей территории.
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