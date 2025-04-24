Глава «Синема Парка» оценил, когда в Россию вернется голливудское кино

Голливудские киностудии могут вернуться на российский рынок в течение года-трех лет. Переговоры с ними уже ведутся, сообщил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
Некоторые американские киностудии уже возобновили работу на российском рынке. Например, Lionsgate летом официально представит сиквел серии фильмов «Джон Уик» — «Балерина» с Аной де Армас, рассказал Васясин РБК. В Россию уже вернулась студия Miramax с картиной «Джентльмены» и другими фильмами. По прогнозу Васясина, киностудии Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal сначала вернутся в Россию не полноценными представительствами, а за счет дистрибуции фильмов.
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