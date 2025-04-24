Глава «Синема Парка» оценил, когда в Россию вернется голливудское кино

Глава «Синема Парка»: голливудское кино может вернуться в Россию через три года
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Голливудские студии могут вернуться в Россию в течение трех лет
Голливудские студии могут вернуться в Россию в течение трех лет Фото:
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Голливудские киностудии могут вернуться на российский рынок в течение года-трех лет. Переговоры с ними уже ведутся, сообщил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Некоторые американские киностудии уже возобновили работу на российском рынке. Например, Lionsgate летом официально представит сиквел серии фильмов «Джон Уик» — «Балерина» с Аной де Армас, рассказал Васясин РБК. В Россию уже вернулась студия Miramax с картиной «Джентльмены» и другими фильмами. По прогнозу Васясина, киностудии Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal сначала вернутся в Россию не полноценными представительствами, а за счет дистрибуции фильмов.

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Голливудские киностудии могут вернуться на российский рынок в течение года-трех лет. Переговоры с ними уже ведутся, сообщил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Некоторые американские киностудии уже возобновили работу на российском рынке. Например, Lionsgate летом официально представит сиквел серии фильмов «Джон Уик» — «Балерина» с Аной де Армас, рассказал Васясин РБК. В Россию уже вернулась студия Miramax с картиной «Джентльмены» и другими фильмами. По прогнозу Васясина, киностудии Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal сначала вернутся в Россию не полноценными представительствами, а за счет дистрибуции фильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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