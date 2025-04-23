23 апреля 2025

Губернатор Кухарук заявил о росте зарплат в ХМАО

В ХМАО зарплата за год выросла почти на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за год зарплаты выросли почти на 8%
В ХМАО за год зарплаты выросли почти на 8% Фото:

В Югре среднемесячная зарплата выросла за год почти на 8 %, средняя получка жителей округа составила более 124 тысяч рублей. Об этом глава региона Руслан Кухарук заявил во время отчета перед окружной думой.

«С учетом инфляции в ХМАО зарплата увеличилась на 7,6% процента относительно предыдущего периода и составила 124 тысячи 400 рублей», — сказал Кухарук. Также он сообщил, что ХМАО опережает плановые показатели по снижению бедности — правительством установлено 7%, в Югре цифра на 1% ниже.

Для успешной работы по этому направлению в ХМАО действует отдельная региональная программа. На ее реализацию направлено свыше 41 миллиарда рублей. Эти средства местные власти направляют на индексацию зарплат, социальную поддержку нуждающихся, в том числе оказывается помощь в трудоустройстве и ликвидации долгов по зарплате.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО три года подряд растут зарплаты. Средняя зарплата выросла более чем на 20 тысяч рублей.

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В Югре среднемесячная зарплата выросла за год почти на 8 %, средняя получка жителей округа составила более 124 тысяч рублей. Об этом глава региона Руслан Кухарук заявил во время отчета перед окружной думой. «С учетом инфляции в ХМАО зарплата увеличилась на 7,6% процента относительно предыдущего периода и составила 124 тысячи 400 рублей», — сказал Кухарук. Также он сообщил, что ХМАО опережает плановые показатели по снижению бедности — правительством установлено 7%, в Югре цифра на 1% ниже. Для успешной работы по этому направлению в ХМАО действует отдельная региональная программа. На ее реализацию направлено свыше 41 миллиарда рублей. Эти средства местные власти направляют на индексацию зарплат, социальную поддержку нуждающихся, в том числе оказывается помощь в трудоустройстве и ликвидации долгов по зарплате. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО три года подряд растут зарплаты. Средняя зарплата выросла более чем на 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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