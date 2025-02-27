Власти ХМАО отчитались о росте зарплат в регионе

В ХМАО три года подряд растут зарплаты
В ХМАО за три года средняя зарплата выросла более чем на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал департамента экономического развития «Юграномика».
«Зарплаты в Югре стабильно растут. 2022 год: 97 485 рублей (РФ — 64 191 ?). 2023 год: 107 699 рублей (РФ — 73 709 ?). 2024 год: 124 372 рубля (РФ — 87 951 ?)», — сообщает telegram-канал со ссылкой на Единую межведомственную информационно-аналитическую систему.
Ранее агентство писало, что ХМАО вошел в рейтинг самых высоких зарплат в России. Регион занял седьмое место по итогам 2024 года.
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