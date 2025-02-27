27 февраля 2025

Власти ХМАО отчитались о росте зарплат в регионе

В ХМАО три года подряд растут зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО три года подряд растут зарплаты
В ХМАО три года подряд растут зарплаты Фото:

В ХМАО за три года средняя зарплата выросла более чем на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал департамента экономического развития «Юграномика».

«Зарплаты в Югре стабильно растут. 2022 год: 97 485 рублей (РФ — 64 191 ?). 2023 год: 107 699 рублей (РФ — 73 709 ?). 2024 год: 124 372 рубля (РФ — 87 951 ?)», — сообщает telegram-канал со ссылкой на Единую межведомственную информационно-аналитическую систему.

Ранее агентство писало, что ХМАО вошел в рейтинг самых высоких зарплат в России. Регион занял седьмое место по итогам 2024 года.

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В ХМАО за три года средняя зарплата выросла более чем на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал департамента экономического развития «Юграномика». «Зарплаты в Югре стабильно растут. 2022 год: 97 485 рублей (РФ — 64 191 ?). 2023 год: 107 699 рублей (РФ — 73 709 ?). 2024 год: 124 372 рубля (РФ — 87 951 ?)», — сообщает telegram-канал со ссылкой на Единую межведомственную информационно-аналитическую систему. Ранее агентство писало, что ХМАО вошел в рейтинг самых высоких зарплат в России. Регион занял седьмое место по итогам 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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