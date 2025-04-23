23 апреля 2025

Власти ХМАО расширили список дешевых авиарейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО субсидируется 23 авиарейса
В ХМАО субсидируется 23 авиарейса Фото:

Власти ХМАО расширили число субсидируемых авиарейсов, которые связали югорские города с Тюменью, а также Москвой и Красноярском. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в отчете перед окружной думой.

«Приняли решение об увеличении рейсов из городов Югры до Тюмени. На сегодняшний день это Белоярский, поселки Игрим, Березово и Кондинское, Урай, Нягань, Советский, Когалым и Ханты-Мансийск», — рассказал Кухарук.

За 2024 год югорское правительство открыло субсидируемые маршруты из Нягани и Белоярского в Москву, а также из Сургута в Красноярск. Всего в округе субсидируется 23 авиарейса.

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Власти ХМАО расширили число субсидируемых авиарейсов, которые связали югорские города с Тюменью, а также Москвой и Красноярском. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в отчете перед окружной думой. «Приняли решение об увеличении рейсов из городов Югры до Тюмени. На сегодняшний день это Белоярский, поселки Игрим, Березово и Кондинское, Урай, Нягань, Советский, Когалым и Ханты-Мансийск», — рассказал Кухарук. За 2024 год югорское правительство открыло субсидируемые маршруты из Нягани и Белоярского в Москву, а также из Сургута в Красноярск. Всего в округе субсидируется 23 авиарейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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