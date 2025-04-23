Губернатор Кухарук пообещал обновить парк автобусов в городах ХМАО

Власти ХМАО помогут мэриям обновить автобусный парк для перевозки пассажиров. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук заявил во время отчета перед окружной думой.
«Сейчас в ХМАО 64 % автобусов — низкопольные, они соответствует, в том числе, и потребностям маломобильных групп — инвалидов, семей с детьми с колясками. Обновление автобусного парка продолжится, предусматривается и прямое приобретение транспорта, и при поддержке, которая будет предусмотрена на федерально уровне», — заявил Кухарук.
В Нижневартовске в минувшем году автобусный парк полностью обновлен, частично решен вопрос в Сургуте. Работа по этому направлению будет продолжена и в других муниципалитетах. «Есть компании, которые уже готовы зайти на территорию ХМАО, чтобы обновить транспорт и качественно исполнять те задачи, которые стоят в целом перед системой общественного транспорта», — подчеркнул губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за год работы нового перевозчика «Домтрансавто» время ожидания общественного транспорта в час пик сократилось в два раза. Компании удалось добиться выхода на линию 100% автобусов.
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