23 апреля 2025

Губернатор Кухарук пообещал обновить парк автобусов в городах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО намерены продолжить обновлять автобусный парк
В ХМАО намерены продолжить обновлять автобусный парк Фото:

Власти ХМАО помогут мэриям обновить автобусный парк для перевозки пассажиров. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук заявил во время отчета перед окружной думой.

«Сейчас в ХМАО 64 % автобусов — низкопольные, они соответствует, в том числе, и потребностям маломобильных групп — инвалидов, семей с детьми с колясками. Обновление автобусного парка продолжится, предусматривается и прямое приобретение транспорта, и при поддержке, которая будет предусмотрена на федерально уровне», — заявил Кухарук.

В Нижневартовске в минувшем году автобусный парк полностью обновлен, частично решен вопрос в Сургуте. Работа по этому направлению будет продолжена и в других муниципалитетах. «Есть компании, которые уже готовы зайти на территорию ХМАО, чтобы обновить транспорт и качественно исполнять те задачи, которые стоят в целом перед системой общественного транспорта», — подчеркнул губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за год работы нового перевозчика «Домтрансавто» время ожидания общественного транспорта в час пик сократилось в два раза. Компании удалось добиться выхода на линию 100% автобусов.

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Власти ХМАО помогут мэриям обновить автобусный парк для перевозки пассажиров. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук заявил во время отчета перед окружной думой. «Сейчас в ХМАО 64 % автобусов — низкопольные, они соответствует, в том числе, и потребностям маломобильных групп — инвалидов, семей с детьми с колясками. Обновление автобусного парка продолжится, предусматривается и прямое приобретение транспорта, и при поддержке, которая будет предусмотрена на федерально уровне», — заявил Кухарук. В Нижневартовске в минувшем году автобусный парк полностью обновлен, частично решен вопрос в Сургуте. Работа по этому направлению будет продолжена и в других муниципалитетах. «Есть компании, которые уже готовы зайти на территорию ХМАО, чтобы обновить транспорт и качественно исполнять те задачи, которые стоят в целом перед системой общественного транспорта», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за год работы нового перевозчика «Домтрансавто» время ожидания общественного транспорта в час пик сократилось в два раза. Компании удалось добиться выхода на линию 100% автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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