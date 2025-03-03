В Нижневартовске время ожидания автобусов сократилось в два раза

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В Нижневартовске время ожидания автобусов в час пик сократилось вдвое
В Нижневартовске время ожидания автобусов в час пик сократилось вдвое Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) за год работы нового перевозчика «Домтрансавто» время ожидания общественного транспорта в час пик сократилось в два раза. Компании удалось добиться выхода на линию 100% автобусов.

«Выход на линию у них составляет 100%, а регулярность движения — 98%. Прохождение контрольных точек, качество оказания услуг», — цитирует начальника отдела транспорта и связи администрации Нижневартовска Антона Андрусенко «РЕН ТВ». По словам властей, жаловаться на городской транспорт стали намного меньше. С приходом транспортного предприятия жители Нижневартовска получили новые комфортные и экологичные автобусы.

Пассажиры стали чаще пользоваться общественным транспортом — число поездок за год выросло на четверть. Всего водители компании выполнили более полумиллиона рейсов, а каждый автобус в день проезжает 195 километров. Перевозчику также удалось внедрить сразу три сервиса с расписанием маршрутов и безчековую оплату проезда. В компании сейчас работает около 450 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что местный перевозчик «ПАТП-1» выступал против работы «Донтрансавто» в Нижневартовске. Компания пыталась признать торги на городские пассажирские перевозки недействительными. Но арбитражный суд отказал «ПАТП-1» в иске, признав претензии безосновательными.

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В Нижневартовске (ХМАО) за год работы нового перевозчика «Домтрансавто» время ожидания общественного транспорта в час пик сократилось в два раза. Компании удалось добиться выхода на линию 100% автобусов. «Выход на линию у них составляет 100%, а регулярность движения — 98%. Прохождение контрольных точек, качество оказания услуг», — цитирует начальника отдела транспорта и связи администрации Нижневартовска Антона Андрусенко «РЕН ТВ». По словам властей, жаловаться на городской транспорт стали намного меньше. С приходом транспортного предприятия жители Нижневартовска получили новые комфортные и экологичные автобусы. Пассажиры стали чаще пользоваться общественным транспортом — число поездок за год выросло на четверть. Всего водители компании выполнили более полумиллиона рейсов, а каждый автобус в день проезжает 195 километров. Перевозчику также удалось внедрить сразу три сервиса с расписанием маршрутов и безчековую оплату проезда. В компании сейчас работает около 450 человек. Ранее URA.RU сообщало, что местный перевозчик «ПАТП-1» выступал против работы «Донтрансавто» в Нижневартовске. Компания пыталась признать торги на городские пассажирские перевозки недействительными. Но арбитражный суд отказал «ПАТП-1» в иске, признав претензии безосновательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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