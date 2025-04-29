В преддверии Дня Победы курганцев призывают посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Политики Курганской области имеют свою подборку любимых фильмов. URA.RU собрало список фильмов, которые помогают сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее новым поколениям.
Рекомендации губернатора
Губернатор Курганской области Вадим Шумков признается: с детства любил правдивые советские фильмы о Великой войне. Среди его любимых — «Они сражались за Родину», «Живые и мертвые», «В окопах Сталинграда», «На войне как на войне». Эти картины, снятые фронтовиками и по воспоминаниям очевидцев, передают не только ужасы войны, но и силу духа, стойкость и человечность советских солдат.
«В этих фильмах нет фальши, — писал Шумков в своем telegram-канале. — Это честный разговор о цене Победы, о том, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам».
Из современных работ губернатор выделяет «Брестскую крепость» и «28 панфиловцев» — фильмы, которые, по его словам, достойно продолжают традицию советского военного кино и вызывают глубокие эмоции.
Для справки:
«Они сражались за Родину» (1975) — военный фильм Сергея Бондарчука, экранизация одноименного романа Михаила Шолохова. В июле 1942 года советский стрелковый полк подбирается к Сталинграду. Множество бойцов уже погибли в боях, но живые солдаты не унывают — отдыхают, крепко спят, купаются в речке. Полк должен удержать степную высоту — солдаты готовятся к вражескому наступлению, копают окопы и противостоят немецкой танковой дивизии.
«Брестская крепость» (2010) — военно-историческая драма, основанная на реальных событиях обороны Брестской крепости в первой половине лета 1941 года частями Красной армии, пограничных и конвойных войск НКВД СССР. Повествование ведется от лица воспитанника музыкального взвода 333-го стрелкового полка, юного Саши Акимова. 22 июня 1941 года ранним утром он вместе с подругой Аней становится свидетелем немецкого авианалета. В то же время начинается вражеский артобстрел и атака на Брест. Защитники города под командованием нескольких офицеров из разных подразделений занимают оборону и отбивают нападение превосходящих сил противника.
Муратов составил свой список фильмов
Сенатор Российской Федерации от Курганской области Сергей Муратов рекомендует для просмотра масштабные киноленты «Освобождение» и «Солдаты свободы». По его словам, фильм «Освобождение» представляет собой эпическое повествование о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, включая Курскую битву, форсирование Днепра и взятие Берлина.
«Солдаты свободы» подробно демонстрирует, каким образом советские войска вошли в Европу, а также освещает процесс подъема восстаний в отдельных европейских странах, среди которых особое внимание уделено действиям Венгрии и Югославии в тот исторический период. В фильме детально показаны позиции различных государств и их отношение к событиям того времени», — рассказал URA.RU сенатор.
Муратов подчеркивает, что «Солдаты свободы» — это произведение с выраженной коммунистической идеологией, в котором, в частности, присутствует образ Леонида Брежнева. Несмотря на идеологическую направленность, сенатор считает фильм весьма позитивным и достоверно отражающим исторические реалии, связанные с продвижением советских войск в Европе.
Для справки:
«Солдаты свободы» — это сериал 1976 года в жанре исторической военной драмы. Действие разворачивается в 1943 году в Восточной Европе. Простые солдаты становятся отважными героями, защищающими своих детей, жен и матерей от фашистских захватчиков. В «Солдатах свободы» кинорежиссер (Юрий Озеров) отказался от ранее примененного им творческого приема — он свел к минимуму вымышленных героев и сосредоточился на реальных исторических событиях и личностях. Основное внимание было приковано к руководителям государственного и международного масштаба, деятелям европейского коммунистического движения и прочим реально оставившим свой след в истории людям. Почти всех их сыграли актеры из восточноевропейских стран, которые также участвовали в создании киноцикла.
Кино от депутатов
Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров советует смотреть советские фильмы о войне: «Они поставлены фронтовиками и лучше всего передают атмосферу, ужасы войны и чувства героев». Его любимая картина — «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева.
«С большим удовольствием пересматриваю его каждый год. Это фильм, который вызывает слезы и гордость за нашу страну и людей, отстоявших свободу и независимость», — делится Бухаров. Он также рекомендует «Офицеры» и «Белорусский вокзал» — фильмы, которые стали символом памяти и уважения к поколению победителей.
Депутат Курганской городской думы Дмитрий Жуковский признается, что с детства любит «А зори здесь тихие». «Это история о героизме и трагедии молодых девушек-воинов, — говорит он. — Автор мастерски передает атмосферу войны и человеческие эмоции. Произведение заставляет задуматься о ценности жизни, о смелости и самоотверженности нашего народа».
Для справки:
«А зори здесь тихие» (1972) — военная драма. Фильм рассказывает о группе девушек-зенитчиц, которые, несмотря на свою молодость и неопытность, принимают решение защищать свою родину от фашистских захватчиков. В начале июня 1942 года пять зенитчиц и их командир, старшина Васков, отправившись в разведку, неожиданно обнаруживают, что в еще далекой от фронта местности высадился немецкий десант. Об этом необходимо сообщить в штаб, но маленький отряд отрезан от своих. И найти выход можно только ценой собственной жизни. Фильм прославляет героизм, человечность и самопожертвование советских людей в годы войны. Через образы молодых девушек-зенитчиц показана сила духа, неподвластная возрасту и обстоятельствам.
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