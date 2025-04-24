Актер Козловский выступит на сцене в РФ после обвинений в дискредитации армии

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Козловский сыграет в моноспектакле
Козловский сыграет в моноспектакле Фото:

Актер Данила Козловский сыграет в спектакле «Фрэнк» в московском Театре эстрады после долгого судебного спора, в котором его обвиняли в дискредитации ВС РФ. Это следует из афиши, опубликованной на официальном сайте театра.

«Премьера в Москве спектакля FRANK! <...> Режиссер: Савва Савельев. Актер: Данила Козловский», — говорится в сообщении на сайте московского Театра эстрады. Данный проект представляет собой моноспектакль, где Козловский предстанет в роли музыкального исполнителя Фрэнка Синатры и будет откровенно общаться со зрителями. 

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил актера в том, что он живет в США, критикует спецоперацию и дискредитирует российскую армию. По словам Бородина, Козловский якобы мог быть завербован украинскими спецслужбами. Актер опроверг эту информацию. Только в 2025 году он заявил о завершении судебного спора. По словам самого Козловского, ему важно было защитить свою репутацию от высказываний, не имеющих отношение к действительности, поскольку он не переезжал в Штаты и продолжает жить в Москве любить свой дом.

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Актер Данила Козловский сыграет в спектакле «Фрэнк» в московском Театре эстрады после долгого судебного спора, в котором его обвиняли в дискредитации ВС РФ. Это следует из афиши, опубликованной на официальном сайте театра. «Премьера в Москве спектакля FRANK! <...> Режиссер: Савва Савельев. Актер: Данила Козловский», — говорится в сообщении на сайте московского Театра эстрады. Данный проект представляет собой моноспектакль, где Козловский предстанет в роли музыкального исполнителя Фрэнка Синатры и будет откровенно общаться со зрителями.  В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил актера в том, что он живет в США, критикует спецоперацию и дискредитирует российскую армию. По словам Бородина, Козловский якобы мог быть завербован украинскими спецслужбами. Актер опроверг эту информацию. Только в 2025 году он заявил о завершении судебного спора. По словам самого Козловского, ему важно было защитить свою репутацию от высказываний, не имеющих отношение к действительности, поскольку он не переезжал в Штаты и продолжает жить в Москве любить свой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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