Слухи о гражданстве США и отношение к СВО: где сейчас Данила Козловский

Mash: кинокомпания Данилы Козловского из-за СВО потеряла миллионы

14 октября 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Данила Козловский отрицает наличие у него гражданства США Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кинокомпания актера Данилы Козловского, основанная в 2017 году, с началом СВО и недолгой поездкой артиста в США, потеряла 70% в выручке в 2023 году. Убытки составили 213,2 миллиона рублей. Личная жизнь Данилы Козловского, его отношение к СВО, слухи о гражданстве Штатов — в материале URA.RU. Биография Козловского Данила Козловский снялся в американском фильме «Академия вампиров» Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Начало пути Данилы Козловского в искусстве было непростым: в детстве он не проявлял интереса к балету, который ему предлагали родители. Он также вместе с братьями бил стекла, обкрадывал палатки с товарами и обманывал прохожих. Исправить такое поведение смогло только поступление в Кронштадтский морской кадетский корпус. Вдохновленный примером своей мамы-актрисы, Козловский поступил в СПбГАТИ и быстро начал получать роли в кино и театре. Его карьера развивалась успешно, а популярность пришла после участия в таких проектах, как «Духless» и «Легенда №17». В 2014 году мужчина снялся в голливудском фильме «Академия вампиров» и рекламе духов. Его партнершей по съемкам в последнем стала актриса Кира Найтли. Позже Козловский основал свою кинокомпанию, где пробовал себя в роли продюсера и режиссера, выпустив фильм «Чернобыль», который, однако, был холодно принят зрителями и критиками. Личная жизнь Впервые Данила Козловский женился на польской актрисе Уршуле Малка. Однако в 2011 году они развелись, детей у них не было. После этого он встречался с актрисой Юлией Снигирь. Затем у него завязались отношения с моделью Ольгой Зуевой, с которой у него родилась дочь Ода. Несмотря на рождение ребенка, пара рассталась. Теперь актеру приписывают роман с актрисой Оксаной Акиньшиной. Однако актер продолжает общаться с дочерью Одой, хотя видит ее нечасто из-за занятости. Он делится фотографиями девочки в социальных сетях. Побег Козловского из России и мнение об СВО Козловский осудил спецоперацию и призвал людей к миру Фото: Юрий Белинский/ТАСС Данила Козловский в свете спецоперации выразил свою позицию, призывая к прекращению боевых действий. Он назвал ситуацию «катастрофой во всех смыслах» и поделился своими мыслями в социальных сетях, выразив любовь к России и горечь по поводу достигнутой «точки невозврата». Козловский также ответил на вопросы, задаваемые общественностью относительно его позиции в течение последних восьми лет. Артист признал свою ранее равнодушную позицию и сосредоточенность на личной жизни, признавая, что мог не видеть или не понимать происходящего. Козловский уехал в США и стремился продолжить свою карьеру там. В этой же стране проживают его бывшая гражданская жена Зуева и дочь. Однако, несмотря на сложности с заработком за границей, он продолжал участвовать в съемках в России. Кроме того, адвокат Виталий Бородин подал заявление на Козловского с требованием проверить его действия на предмет дискредитации ВС РФ. В ответ актер подал иск против общественника, хотя иск был символическим — на один рубль — и выиграл его. После ухудшения репутации и карьеры, Козловский переехал в Лондон, где его видели в компании других артистов из РФ, эмигрировавших на Запад. Однако его участие в российском фильме «Летучий корабль» осталось без должного внимания и упоминания в титрах. Попытки возвращения Козловского в РФ и слухи о гражданстве США Данила Козловский отрицает наличие у него американского гражданства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Актер активно продвигает свой новый спектакль «Франк», с которым он гастролировал по Германии и Австрии. Также он выразил свое уважение певице Алле Пугачевой, исполнив песню в ее честь и поздравив с днем рождения. Кроме того, несмотря на успех в Европе, Козловский опубликовал фотографию из московского метро, что может означать его возвращение в страну. При этом Данила Козловский столкнулся с проблемами в карьере как в России, так и за рубежом. Его трудностям добавили остроты слухи о наличии американского паспорта. Однако сам артист отрицает его наличие. Козловский пояснил, что его поездки в США связаны с необходимостью видеться с дочерью от актрисы Ольги Зуевой. Он также подчеркнул, что продолжает жить и зарабатывать в России. Подобное вызвало негативную реакцию российских чиновников и привело к требованиям запретить его выступления. Спрос на Козловского как актера в РФ снизился, а его попытки найти признание в Европе не увенчались большим успехом. Артист стал менее активен в публичном пространстве и не участвует в мероприятиях. Где у Козловского есть недвижимость По данным источников, у Козловского есть вилла в Испании Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Данила Козловский владеет апартаментами в престижном жилом комплексе «Современник», расположенном недалеко от одноименного театра. Стоимость квадратного метра в этом комплексе достигает 660 тысяч рублей. Актер также владеет двухкомнатной квартирой площадью 61,5 квадратных метров в Москве, на Ленинградском проспекте. Согласно информации от друзей актера, в этой квартире проживала его мать. Также СМИ утверждают, что Козловский может быть владельцем виллы в Испании, оснащенной собственным бассейном. Этот дом, по предположениям источников, расположен недалеко от Малаги на побережье Средиземного моря. Чем сейчас занимается Козловский Данила Козловский активно занимается театральной деятельностью. Так, в 2023 году он принял участие в спектаклях «Коварство и любовь», «Гамлет» и «Вишневый сад», которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Актер также продолжает свою кинокарьеру, снявшись в сериале «Бар „Один звонок“», где он исполнил главную роль. В планах артиста на 2024 год: выход нескольких кинопроектов, в том числе «Декоратор», «Официально красивые», «Один в океане» и «Уволить Жору». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кинокомпания актера Данилы Козловского, основанная в 2017 году, с началом СВО и недолгой поездкой артиста в США, потеряла 70% в выручке в 2023 году. Убытки составили 213,2 миллиона рублей. Личная жизнь Данилы Козловского, его отношение к СВО, слухи о гражданстве Штатов — в материале URA.RU. Начало пути Данилы Козловского в искусстве было непростым: в детстве он не проявлял интереса к балету, который ему предлагали родители. Он также вместе с братьями бил стекла, обкрадывал палатки с товарами и обманывал прохожих. Исправить такое поведение смогло только поступление в Кронштадтский морской кадетский корпус. Вдохновленный примером своей мамы-актрисы, Козловский поступил в СПбГАТИ и быстро начал получать роли в кино и театре. Его карьера развивалась успешно, а популярность пришла после участия в таких проектах, как «Духless» и «Легенда №17». В 2014 году мужчина снялся в голливудском фильме «Академия вампиров» и рекламе духов. Его партнершей по съемкам в последнем стала актриса Кира Найтли. Позже Козловский основал свою кинокомпанию, где пробовал себя в роли продюсера и режиссера, выпустив фильм «Чернобыль», который, однако, был холодно принят зрителями и критиками. Впервые Данила Козловский женился на польской актрисе Уршуле Малка. Однако в 2011 году они развелись, детей у них не было. После этого он встречался с актрисой Юлией Снигирь. Затем у него завязались отношения с моделью Ольгой Зуевой, с которой у него родилась дочь Ода. Несмотря на рождение ребенка, пара рассталась. Теперь актеру приписывают роман с актрисой Оксаной Акиньшиной. Однако актер продолжает общаться с дочерью Одой, хотя видит ее нечасто из-за занятости. Он делится фотографиями девочки в социальных сетях. Данила Козловский в свете спецоперации выразил свою позицию, призывая к прекращению боевых действий. Он назвал ситуацию «катастрофой во всех смыслах» и поделился своими мыслями в социальных сетях, выразив любовь к России и горечь по поводу достигнутой «точки невозврата». Козловский также ответил на вопросы, задаваемые общественностью относительно его позиции в течение последних восьми лет. Артист признал свою ранее равнодушную позицию и сосредоточенность на личной жизни, признавая, что мог не видеть или не понимать происходящего. Козловский уехал в США и стремился продолжить свою карьеру там. В этой же стране проживают его бывшая гражданская жена Зуева и дочь. Однако, несмотря на сложности с заработком за границей, он продолжал участвовать в съемках в России. Кроме того, адвокат Виталий Бородин подал заявление на Козловского с требованием проверить его действия на предмет дискредитации ВС РФ. В ответ актер подал иск против общественника, хотя иск был символическим — на один рубль — и выиграл его. После ухудшения репутации и карьеры, Козловский переехал в Лондон, где его видели в компании других артистов из РФ, эмигрировавших на Запад. Однако его участие в российском фильме «Летучий корабль» осталось без должного внимания и упоминания в титрах. Актер активно продвигает свой новый спектакль «Франк», с которым он гастролировал по Германии и Австрии. Также он выразил свое уважение певице Алле Пугачевой, исполнив песню в ее честь и поздравив с днем рождения. Кроме того, несмотря на успех в Европе, Козловский опубликовал фотографию из московского метро, что может означать его возвращение в страну. При этом Данила Козловский столкнулся с проблемами в карьере как в России, так и за рубежом. Его трудностям добавили остроты слухи о наличии американского паспорта. Однако сам артист отрицает его наличие. Козловский пояснил, что его поездки в США связаны с необходимостью видеться с дочерью от актрисы Ольги Зуевой. Он также подчеркнул, что продолжает жить и зарабатывать в России. Подобное вызвало негативную реакцию российских чиновников и привело к требованиям запретить его выступления. Спрос на Козловского как актера в РФ снизился, а его попытки найти признание в Европе не увенчались большим успехом. Артист стал менее активен в публичном пространстве и не участвует в мероприятиях. Данила Козловский владеет апартаментами в престижном жилом комплексе «Современник», расположенном недалеко от одноименного театра. Стоимость квадратного метра в этом комплексе достигает 660 тысяч рублей. Актер также владеет двухкомнатной квартирой площадью 61,5 квадратных метров в Москве, на Ленинградском проспекте. Согласно информации от друзей актера, в этой квартире проживала его мать. Также СМИ утверждают, что Козловский может быть владельцем виллы в Испании, оснащенной собственным бассейном. Этот дом, по предположениям источников, расположен недалеко от Малаги на побережье Средиземного моря. Данила Козловский активно занимается театральной деятельностью. Так, в 2023 году он принял участие в спектаклях «Коварство и любовь», «Гамлет» и «Вишневый сад», которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Актер также продолжает свою кинокарьеру, снявшись в сериале «Бар „Один звонок“», где он исполнил главную роль. В планах артиста на 2024 год: выход нескольких кинопроектов, в том числе «Декоратор», «Официально красивые», «Один в океане» и «Уволить Жору».