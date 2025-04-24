Активы издателя игры «Мир танков» арестованы в России

Суд наложил арест на три ключевые юрлица российского разработчика видеоигр «Леста Игры», которому принадлежит, среди прочих, и «Мир танков». Это следует из данных в банке исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
Арест коснулся ООО «Леста» (основное юрлицо), ООО «Леста Геймс Москва» (московский офис) и ООО «Леста Геймс Эдженси» (занимается изданием игр). Взыскателем по делу выступает Генпрокуратура РФ, однако подробности разбирательства пока не раскрываются.
После появления информации об аресте в официальном telegram-канале «Леста Игры» появилось сообщение, в нем руководство компании заверило, что в курсе происходящего и предпринимает все необходимые меры для решения ситуации. «Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться», — говорится в заявлении компании. Также отмечается, что рабочие процессы в «Леста Игры» идут в стандартном режиме, а компания оказывает правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов.
«Леста Игры» управляет популярными проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее студия входила в состав международного разработчика Wargaming, однако после ухода компании из России и Белоруссии в 2022 году все бизнес-активы были переданы «Лесте». Через год Wargaming запустил сбор средств для ВСУ — в играх компании появились специальные наборы, купив которые, игроки спонсировали Украину. Однако «Леста Игры» подчеркивало, что не имеет никакого отношения к действиям бывшей материнской компании и действует полностью в рамках российского законодательства. В частности, первоначальное название игры — World of Tanks, было заменено на «Мир танков».
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