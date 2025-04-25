Замглавы ВТБ дал прогноз по ключевой ставке и описал последствия для россиян

Заместитель главы правления ВТБ Дмитрий Пьянов дал прогноз по динамике ключевой ставки Центробанка РФ и рассказал о возможных последствиях ее изменения для россиян. По его словам, вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время невысока, однако если это произойдет, граждане смогут заметить три основных эффекта.
«Если будет снижение — оно маловероятно, но если будет, то простой смертный может увидеть три эффекта... То есть три эффекта (от понижения ставки — прим. URA.RU): снижение ставок по новым депозитам, явно рынок акций с позитивом воспримет это, и третий момент — поскольку закрепление и все что ее сдерживает — это курс, возможен всплеск цен на коротком пробеге», — отметил Пьянов в ответ на вопрос URA.RU во время конференц-колла.
По словам замглавы ВТБ, в случае снижения ключевой ставки, во-первых, ожидается уменьшение процентных ставок по депозитам. Новые вклады будут предлагаться по ставкам, заметно ниже нынешних. Если снижение ставки произойдет без устойчивого снижения инфляционных ожиданий, возможен рост котировок отдельных акций. Кроме того, в отдельных секторах спрос со стороны потребителей может опережать предложение, что способно привести к повышению цен.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что постепенное снижение ключевой ставки Банка России возможно к концу 2025 года, пишет RT. Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе ставка останется на высоком уровне в течение продолжительного периода. Однако, по словам главы ВТБ, существуют предпосылки для того, чтобы к концу года началось постепенное снижение ключевой ставки — ориентировочно до 19%.
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