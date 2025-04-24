24 апреля 2025

«Радиостанция судного дня» вышла в эфир с целым пакетом сообщений

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Станция известна своим монотонным «жужжанием», которое иногда прерывают неразборчивые фразы и бессмысленные выражения
Станция известна своим монотонным «жужжанием», которое иногда прерывают неразборчивые фразы и бессмысленные выражения Фото:

Радиостанции УВБ-76 («радиостанция Судного дня») 24 апреля в течение нескольких часов передала девять сообщений. Расшифровка опубликована в telegram-канале «УВБ-76 логи».

«Первое сообщение (13:04) — „Двинский“, второе (13:17) — „Целостат“, „Биржевик“. В третьем (14:07) было послание „Швеллер“. Четвертое сообщение (14:46) — „Верхожом“, пятое (14:56) — „Стечение“, шестое (15:23) — „Пукосмак“, „Лорошток“ и „Зубролиф“, седьмое (15:42) — „Наложенье“, восьмое (17:01) — „Бродолай“. В заключение прозвучало (17:21) — „Шпикомопс“», — указано в мессенджере.

В предыдущий раз в эфире прозвучало слово — «Джутогот», которое не имеет установленного значения. До этого радиостанция, известная также как «жужжалка» прервала молчание четырьмя сообщениями, передает телеканал 360.

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Радиостанции УВБ-76 («радиостанция Судного дня») 24 апреля в течение нескольких часов передала девять сообщений. Расшифровка опубликована в telegram-канале «УВБ-76 логи». «Первое сообщение (13:04) — „Двинский“, второе (13:17) — „Целостат“, „Биржевик“. В третьем (14:07) было послание „Швеллер“. Четвертое сообщение (14:46) — „Верхожом“, пятое (14:56) — „Стечение“, шестое (15:23) — „Пукосмак“, „Лорошток“ и „Зубролиф“, седьмое (15:42) — „Наложенье“, восьмое (17:01) — „Бродолай“. В заключение прозвучало (17:21) — „Шпикомопс“», — указано в мессенджере. В предыдущий раз в эфире прозвучало слово — «Джутогот», которое не имеет установленного значения. До этого радиостанция, известная также как «жужжалка» прервала молчание четырьмя сообщениями, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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