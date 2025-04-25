Пакистан готовится к мести от Индии

Власти пакистана готовятся к возможному нападению с индийской стороны
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Пакистан ожидает ответного удара от индийской стороны
Пакистан ожидает ответного удара от индийской стороны Фото:

Власти Пакистана готовятся к возможному нападению с индийской стороны и ответят на него «в полную силу». Об этом заявил министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф.

«Скандал из-за забастовки может привести к „тотальной войне“ между Индией и Пакистаном <...> Власти Пакистана в полную силу ответят на нападение Индии», — заявил Хасиф. Его заявление приводит индийское издание HSBC. 

Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.

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Власти Пакистана готовятся к возможному нападению с индийской стороны и ответят на него «в полную силу». Об этом заявил министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф. «Скандал из-за забастовки может привести к „тотальной войне“ между Индией и Пакистаном <...> Власти Пакистана в полную силу ответят на нападение Индии», — заявил Хасиф. Его заявление приводит индийское издание HSBC.  Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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