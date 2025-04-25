Российскую границу пересек спецборт из США

Самолет, вылетевший из США, пересек российскую границу. Такая информация, на фоне сообщений о возможном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткофа, появилась на портале Flightradar24. Согласно данным, бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из Флориды, пересек воздушное пространство России.
Ранее портал Axios, ссылаясь на источник в американской администрации, сообщил, что встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и Уиткоффом может пройти в пятницу. Позже Белый дом подтвердил планы визита спецпредставителя в Россию. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока конкретной информации по визиту нет, но подчеркнул, что «все очень быстро меняется» и Кремль сообщит подробности по мере готовности, чтобы избежать «неверных ожиданий и интерпретаций».
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