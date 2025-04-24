В медицинских кругах ХМАО прочат серию громких отставок. Источники сообщили URA.RU, что глава депздрава Роман Паськов планирует зачистки среди подчиненных. По их словам, под угрозой увольнения могут оказаться главврачи крупных медучреждения округа.
«Говорят, что тучи сгущаются над руководителями ОКБ Ханты-Мансийска Еленой Кутефой, Сургутской травматологии Дмитрием Гарайсом, неспокойно и в Нижневартовске. Там, например, на днях уволился много лет руководивший онкодиспансером Алексей Загинайко — и это при том, что он много лет ждал переезд в новое здание, освободившееся после сдачи больницы-долгостроя. Называют и ряд других фамилий. По слухам, Паськов планирует заменить их своей командой», — сообщает инсайдер.
С сайта диспансера действительно исчезла фамилия Загинайко. Остальные руководители учреждений пока сохраняют должности, в том числе Гарайс, у которого в учреждении было два суицида медсестер. «Загинайко попрощался с коллегами, но причину своей отставки не назвал», — уточнил другой еще один источник агентства. Информацию о планируемых перестановках журналисту неофициально подтвердили пять источников, в том числе в медицинских кругах.
В пресс-службу депздрава направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что после визита Паськова в горбольницу его родного Мегиона был понижен в должности скандальный главврач Иван Чечиков. Его на посту сменил депутат гордумы Денис Прымха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!