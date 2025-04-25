CNN: Трамп может встретиться с Зеленским на похоронах Папы Римского

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска 26 апреля в Ватикане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова американского лидера.
«Президент Дональд Трамп, направляясь в Ватикан для участия в похоронах Папы Франциска, заявил, что „возможно“ встретится там с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает телеканал. Там уточняют, что Трамп и Зеленский займут разные места на церемонии прощания, поскольку Ватикан придерживается протокольной практики размещения делегаций в соответствии с французским, а не английским алфавитом. В то же время президент Украины так же выразил готовность провести встречу с Трампом на полях траурного мероприятия.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля после продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин не планирует посещать похороны, но направил телеграмму с соболезнованиями, отметив хорошие отношения с понтификом.
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