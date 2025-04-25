CNN: Трамп может встретиться с Зеленским на похоронах Папы Римского

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Трамп и Зеленский не будут сидеть рядом на похоронах Папы Римского
Трамп и Зеленский не будут сидеть рядом на похоронах Папы Римского Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска 26 апреля в Ватикане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова американского лидера.

«Президент Дональд Трамп, направляясь в Ватикан для участия в похоронах Папы Франциска, заявил, что „возможно“ встретится там с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает телеканал. Там уточняют, что Трамп и Зеленский займут разные места на церемонии прощания, поскольку Ватикан придерживается протокольной практики размещения делегаций в соответствии с французским, а не английским алфавитом. В то же время президент Украины так же выразил готовность провести встречу с Трампом на полях траурного мероприятия.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля после продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин не планирует посещать похороны, но направил телеграмму с соболезнованиями, отметив хорошие отношения с понтификом.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска 26 апреля в Ватикане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова американского лидера. «Президент Дональд Трамп, направляясь в Ватикан для участия в похоронах Папы Франциска, заявил, что „возможно“ встретится там с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает телеканал. Там уточняют, что Трамп и Зеленский займут разные места на церемонии прощания, поскольку Ватикан придерживается протокольной практики размещения делегаций в соответствии с французским, а не английским алфавитом. В то же время президент Украины так же выразил готовность провести встречу с Трампом на полях траурного мероприятия. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля после продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин не планирует посещать похороны, но направил телеграмму с соболезнованиями, отметив хорошие отношения с понтификом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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