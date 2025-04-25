Власти ХМАО продолжают модернизировать энергетику Сургута

В ХМАО продолжается модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Уже этим летом специалисты приступят к благоустройству новой котельной №7 в Сургуте, сообщили в окружном правительстве.
«По информации департамента ЖКХ и энергетики Югры, было уточнено финансирование и сроки завершения строительства котельной № 7 мощностью 10 МВт в Сургуте. Объект благоустроят уже этим летом», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».
Котельную запустили в декабре 2024 года в северной части города, она снабжает теплом промышленные зоны и лечебно-исправительное учреждение. Планируется благоустройство территории: установка ограждения, озеленение и общие работы по улучшению. Это повысит функциональность и безопасность объекта.
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