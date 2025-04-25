25 апреля 2025

Власти ХМАО продолжают модернизировать энергетику Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Котельная введена в эксплуатацию в декабре 2024 года (архивное фото)
Котельная введена в эксплуатацию в декабре 2024 года (архивное фото) Фото:

В ХМАО продолжается модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Уже этим летом специалисты приступят к благоустройству новой котельной №7 в Сургуте, сообщили в окружном правительстве.

«По информации департамента ЖКХ и энергетики Югры, было уточнено финансирование и сроки завершения строительства котельной № 7 мощностью 10 МВт в Сургуте. Объект благоустроят уже этим летом», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».

Котельную запустили в декабре 2024 года в северной части города, она снабжает теплом промышленные зоны и лечебно-исправительное учреждение. Планируется благоустройство территории: установка ограждения, озеленение и общие работы по улучшению. Это повысит функциональность и безопасность объекта.

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В ХМАО продолжается модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Уже этим летом специалисты приступят к благоустройству новой котельной №7 в Сургуте, сообщили в окружном правительстве. «По информации департамента ЖКХ и энергетики Югры, было уточнено финансирование и сроки завершения строительства котельной № 7 мощностью 10 МВт в Сургуте. Объект благоустроят уже этим летом», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Котельную запустили в декабре 2024 года в северной части города, она снабжает теплом промышленные зоны и лечебно-исправительное учреждение. Планируется благоустройство территории: установка ограждения, озеленение и общие работы по улучшению. Это повысит функциональность и безопасность объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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