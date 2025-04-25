В Кургане на пересечении шоссе Тюнина и Ботанического поменяли схему дорожного движения, чтобы разгрузить дорогу и упростить путь водителям. Об этом сообщает управление дорожного хозяйства.
«На пересечении шоссе Тюнина — шоссе Ботаническое на подходе по шоссе Тюнина от города с целью повышения пропускной способности и улучшении ориентирования водителей изменена схема организации дорожного движения. В обновленной схеме появление дополнительной полосы организовано слева, ранее было справа. На самом пересечении нанесена прерывистая разметка», — сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Ранее власти Кургана отменили закупку на разработку проекта строительства дублера шоссе Тюнина с эстакадой, который должен был пройти над затопляемым участком дороги. Проект предусматривал создание новой четырехкилометровой дороги и снос заброшенных дач, однако его реализация была приостановлена из-за изменений в техническом задании.
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