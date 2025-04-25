25 апреля 2025

На Тюнина-Ботаническом в Кургане изменили схему движения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раньше дополнительная полоса была справа, теперь есть слева
Раньше дополнительная полоса была справа, теперь есть слева Фото:

В Кургане на пересечении шоссе Тюнина и Ботанического поменяли схему дорожного движения, чтобы разгрузить дорогу и упростить путь водителям. Об этом сообщает управление дорожного хозяйства.

«На пересечении шоссе Тюнина — шоссе Ботаническое на подходе по шоссе Тюнина от города с целью повышения пропускной способности и улучшении ориентирования водителей изменена схема организации дорожного движения. В обновленной схеме появление дополнительной полосы организовано слева, ранее было справа. На самом пересечении нанесена прерывистая разметка», — сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее власти Кургана отменили закупку на разработку проекта строительства дублера шоссе Тюнина с эстакадой, который должен был пройти над затопляемым участком дороги. Проект предусматривал создание новой четырехкилометровой дороги и снос заброшенных дач, однако его реализация была приостановлена из-за изменений в техническом задании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на пересечении шоссе Тюнина и Ботанического поменяли схему дорожного движения, чтобы разгрузить дорогу и упростить путь водителям. Об этом сообщает управление дорожного хозяйства. «На пересечении шоссе Тюнина — шоссе Ботаническое на подходе по шоссе Тюнина от города с целью повышения пропускной способности и улучшении ориентирования водителей изменена схема организации дорожного движения. В обновленной схеме появление дополнительной полосы организовано слева, ранее было справа. На самом пересечении нанесена прерывистая разметка», — сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее власти Кургана отменили закупку на разработку проекта строительства дублера шоссе Тюнина с эстакадой, который должен был пройти над затопляемым участком дороги. Проект предусматривал создание новой четырехкилометровой дороги и снос заброшенных дач, однако его реализация была приостановлена из-за изменений в техническом задании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...