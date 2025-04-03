Мэрия Кургана отменила закупку по проекту строительства дублера шоссе Тюнина

Власти Кургана отменили закупку по поиску подрядчика для создания проекта строительства дублера шоссе Тюнина с эстакадой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы. На эти работы было выделено 15 миллионов рублей.
«Городские власти отменили закупку по поиску разработчика проекта строительства дублера шоссе Тюнина с эстакадой. Вероятно, это связано с внесением изменений в техзадание», — сообщил источник. Информация об отмене определения поставщика подтверждается данными на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU писало, что у властей появился новый вариант размещения эстакады на шоссе Тюнина. Мостовое сооружение планируют сделать прямо над затопляемым участком дороги. Его протяженность, согласно техзаданию, составит чуть более одного километра.
До этого челябинским подрядчиком был создан проект строительства дублера шоссе на участке от улицы Бурова-Петрова до шоссе Ботаническое. При этом варианте необходимо будет сносить заброшенные дачи в районе дороги. Длина планируемой дороги рассчитана на четыре километра.
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