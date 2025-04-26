Герасимов подтвердил участие КНДР при обороне Курской области

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Валерий Герасимов подтвердил участие корейской армии в освобождении Курской области
Валерий Герасимов подтвердил участие корейской армии в освобождении Курской области Фото:

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских войск при обороне Курской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

«Солдаты корейской народной армии при совместной обороне Курской области с армией Российской Федерации показали профессионализм. Они также проявили стойкость и отвагу», — заявил Герасимов.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских войск при обороне Курской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24». «Солдаты корейской народной армии при совместной обороне Курской области с армией Российской Федерации показали профессионализм. Они также проявили стойкость и отвагу», — заявил Герасимов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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