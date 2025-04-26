Герасимов подтвердил участие КНДР при обороне Курской области

Валерий Герасимов подтвердил участие корейской армии в освобождении Курской области
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских войск при обороне Курской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
«Солдаты корейской народной армии при совместной обороне Курской области с армией Российской Федерации показали профессионализм. Они также проявили стойкость и отвагу», — заявил Герасимов.
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