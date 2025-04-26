Герасимов: группировка «Север» уничтожила диверсантов ВСУ в Белгородской области

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Герасимов отметил, что в приграничных лесах продолжается поиск и ликвидация бойцов ВСУ
Герасимов отметил, что в приграничных лесах продолжается поиск и ликвидация бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка «Север» завершила ликвидацию украинских диверсионных формирований в окрестностях села Поповка Белгородской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. 

«В Белгородской области подразделениями группировки войск „Север“ завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка», — рассказал Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Начальник Генштаба уточнил, что в приграничных лесных массивах продолжаются мероприятия по обнаружению и нейтрализации отдельных военнослужащих ВСУ, укрывающихся в этой местности.

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Группировка «Север» завершила ликвидацию украинских диверсионных формирований в окрестностях села Поповка Белгородской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.  «В Белгородской области подразделениями группировки войск „Север“ завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка», — рассказал Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Начальник Генштаба уточнил, что в приграничных лесных массивах продолжаются мероприятия по обнаружению и нейтрализации отдельных военнослужащих ВСУ, укрывающихся в этой местности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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