Герасимов: группировка «Север» уничтожила диверсантов ВСУ в Белгородской области

Группировка «Север» завершила ликвидацию украинских диверсионных формирований в окрестностях села Поповка Белгородской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«В Белгородской области подразделениями группировки войск „Север“ завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка», — рассказал Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Начальник Генштаба уточнил, что в приграничных лесных массивах продолжаются мероприятия по обнаружению и нейтрализации отдельных военнослужащих ВСУ, укрывающихся в этой местности.
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