Самолет рейса Москва-Магас приземлился в Волгограде после смерти пассажира

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Во время полета у пассажира ухудшилось здоровье
Во время полета у пассажира ухудшилось здоровье Фото:

Самолет авиакомпании «Победа», который следовал рейсом из Москвы в Магас, был вынужден совершить экстренную посадку в Волгограде из-за трагического события — на борту скончался один из пассажиров. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании.

«На рейсе DP 6903 Москва („Шереметьево“) — Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание», — передает сообщение авиакомпании РИА Новости. Экипаж предпринял все возможные усилия для спасения жизни пострадавшего, однако, прибывшие на место медицинские работники вынуждены были подтвердить его смерть. В связи с этим трагическим инцидентом авиакомпания выразила свои глубочайшие соболезнования.

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Самолет авиакомпании «Победа», который следовал рейсом из Москвы в Магас, был вынужден совершить экстренную посадку в Волгограде из-за трагического события — на борту скончался один из пассажиров. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании. «На рейсе DP 6903 Москва („Шереметьево“) — Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание», — передает сообщение авиакомпании РИА Новости. Экипаж предпринял все возможные усилия для спасения жизни пострадавшего, однако, прибывшие на место медицинские работники вынуждены были подтвердить его смерть. В связи с этим трагическим инцидентом авиакомпания выразила свои глубочайшие соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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