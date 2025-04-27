Самолет рейса Москва-Магас приземлился в Волгограде после смерти пассажира

Самолет авиакомпании «Победа», который следовал рейсом из Москвы в Магас, был вынужден совершить экстренную посадку в Волгограде из-за трагического события — на борту скончался один из пассажиров. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании.
«На рейсе DP 6903 Москва („Шереметьево“) — Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание», — передает сообщение авиакомпании РИА Новости. Экипаж предпринял все возможные усилия для спасения жизни пострадавшего, однако, прибывшие на место медицинские работники вынуждены были подтвердить его смерть. В связи с этим трагическим инцидентом авиакомпания выразила свои глубочайшие соболезнования.
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