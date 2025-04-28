Правительство выяснит, кто и почему не работает в России: о каких мерах идет речь

Российское правительство утвердило план по борьбе с неформальной занятостью на период с 2025 по 2027 год. В числе предусмотренных инициатив — проведение анализа численности граждан, не участвующих в трудовой деятельности, а также меры по их интеграции в рынок труда. Кроме того, план предусматривает усиление контроля за случаями оформления фиктивных трудовых отношений. Подробнее — в материале URA.RU.
Правительство России разработало трехлетний план противодействия теневой занятости
Правительство разработало план действий, направленный на борьбу с незаконной занятостью в России на 2025–2027 годы. Как стало известно РБК, в распоряжении редакции имеется проект соответствующего распоряжения, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с содержанием документа. План включает 18 мероприятий, рассчитанных на реализацию как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Предусматривается, в частности, сбор дополнительной информации о ситуации на рынке труда (в том числе о гражданах трудоспособного возраста, не имеющих работы), расширение роли субъектов Федерации в противодействии нелегальной занятости, а также меры по профилактике нарушений трудового законодательства — например, предотвращение подмены трудовых договоров гражданско-правовыми соглашениями. Ожидается, что данный план заменит предыдущий комплекс мер по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, действовавший в период с 2022 по 2024 год и не подлежавший публикации.
На кого ориентированы меры
Ряд мер ориентирован на неработающих граждан трудоспособного возраста. В первую очередь планируется провести оценку численности граждан России данной категории, а также определить их распределение по полу и возрасту. Согласно утвержденному документу, выполнить эту задачу надлежит Роструду до 15 июля 2025 года. На основе полученных данных Министерство труда совместно с подведомственными учреждениями подготовит «комплекс мер, ориентированных на привлечение к трудовой деятельности неработающих граждан трудоспособного возраста», который должен быть представлен в правительство не позднее 1 марта 2026 года.
Согласно информации Росстата, в 2023 году численность лиц трудоспособного возраста, не входящих в состав рабочей силы (то есть не занятых и не безработных), составляла 14,9 миллиона человек. Крупнейшую группу среди них составляют лица, которые «не выразили желания работать» — их в России насчитывалось 11,8 миллиона. В основном это студенты очных форм обучения (6 миллионов человек), пенсионеры (2,1 миллиона; к этой категории в трудоспособном возрасте относят, например, получателей пенсий по инвалидности, потере кормильца или имеющих право на досрочный выход на пенсию), а также лица, занимающиеся ведением домашнего хозяйства (1,6 миллиона человек). Данные оценки основаны на выборочных обследованиях населения.
Оставшаяся часть трудоспособных граждан, не включенных в рабочую силу, относится к так называемой «расширенной безработице». К этой категории относятся, в первую очередь, потенциальная рабочая сила — люди, не имеющие работы и проявляющие интерес к ее получению, однако по разным причинам не осуществляющие активных поисков или не готовые приступить к работе немедленно (например, те, кто искал работу, но не был готов сразу приступить к ней, либо наоборот — не искал работу, но при этом готов был бы выйти на нее незамедлительно). По итогам 2023 года Росстат оценивал численность потенциальной рабочей силы в 697 тысяч человек. Кроме того, существует категория граждан, выражающих желание работать, но не ищущих работу и не готовых приступить к ней в ближайшее время — таких было 2,4 миллиона человек по данным Росстата.
К числу безработных в строгом понимании относятся граждане, которые не имели работы, осуществляли ее поиск в рассматриваемый период и могли немедленно приступить к трудовой деятельности (то есть входят в состав рабочей силы). По состоянию на февраль 2025 года Росстат оценивал их численность в 1,8 миллиона человек.
Самозанятые
Эффективная борьба с неформальной занятостью требует комплексного подхода, включающего три основных направления. Первое — введение ограничений на применение статуса самозанятого для оказания услуг частным лицам, таких как образовательные, консультационные, а также услуги по уходу и присмотру. В настоящее время законодательство разрешает самозанятым оказывать услуги как гражданам, так и организациям. Второе направление связано с необходимостью признания трудовых отношений между пользователями цифровых платформ и самими платформами. Третьим шагом должно стать ужесточение контроля за заемным трудом: несмотря на формальный запрет такого вида занятости, он широко распространен, в первую очередь среди мигрантов, отмечает эксперт. Согласно Трудовому кодексу, временное предоставление персонала другим физическим или юридическим лицам (аутстаффинг) допускается лишь в строго определенных ситуациях.
Как отмечает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская, в настоящее время наиболее острой проблемой остается выплата заработной платы «в конверте», когда часть дохода сотрудник получает неофициально, без уплаты налогов и страховых взносов. По ее мнению, меры по пресечению подобных практик должны быть направлены не только на работодателей, но и на работников.
«В не менее чем половине случаев решение работать неофициально — это результат добровольного соглашения между сотрудником и работодателем. То есть речь идет не только о недобросовестности со стороны работодателя, но и о согласии самого работника на такие условия», — подчеркивает она.
KPI для регионов
Согласно проекту правительственного плана, значительная часть мероприятий по противодействию нелегальной занятости будет реализовываться на уровне субъектов Российской Федерации. В документе предусматривается, что до 1 июля 2025 года Министерство труда проведет оценку возможного количества граждан, занятых без официального оформления, с разбивкой по регионам. На основании полученных данных будет сформирован рейтинг субъектов по эффективности достижения целевых показателей по выводу работников из теневой занятости; этот рейтинг планируется ежегодно актуализировать.
Методика оценки численности нелегально занятых лиц была разработана Минтрудом в 2023 году. В соответствии с этой методикой региональным органам власти были установлены ключевые показатели эффективности (KPI) по легализации неформально занятых граждан, однако конкретные целевые значения официально не обнародовались. При создании методики ставилась задача в течение трех лет вывести из теневого сектора не менее 30% его участников.
В период с 2027 по 2029 годы для регионов будут установлены новые KPI по выявлению случаев незаконной занятости, как следует из проекта плана. Министерство труда должно будет представить соответствующие показатели в правительство до 1 ноября 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.