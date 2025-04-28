Задержана замглавы фонда капремонта Курской области

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Замруководителя фонда задержали за посредничество в передаче взятки
Замруководителя фонда задержали за посредничество в передаче взятки Фото:

Задержана заместитель руководителя фонда капительного ремонта Курской области Ольга Минакова. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что она подозревается в посредничестве в передаче взятки, передает РИА Новости. 

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Задержана заместитель руководителя фонда капительного ремонта Курской области Ольга Минакова. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что она подозревается в посредничестве в передаче взятки, передает РИА Новости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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