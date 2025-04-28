Задержана замглавы фонда капремонта Курской области

Замруководителя фонда задержали за посредничество в передаче взятки
Задержана заместитель руководителя фонда капительного ремонта Курской области Ольга Минакова. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что она подозревается в посредничестве в передаче взятки, передает РИА Новости.
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