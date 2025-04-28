Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге

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На заседании особое внимание будет уделяться обеспечению регионов квалифицированными кадрами
На заседании особое внимание будет уделяться обеспечению регионов квалифицированными кадрами Фото:

Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский.

«Главное событие дня — выступление Владимира Путина», — пишет Бельский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на заседании Совета законодателей особое внимание будет уделяться обеспечению регионов квалифицированными кадрами в сферах здравоохранения и образования. Участники обсудят меры по привлечению и удержанию специалистов, а также повышение качества подготовки будущих работников.

Ключевыми участниками встречи также станут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и другие почетные гости. Отдельной темой заседания станет борьба с проявлениями нацизма и сохранение исторического наследия.

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Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский. «Главное событие дня — выступление Владимира Путина», — пишет Бельский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на заседании Совета законодателей особое внимание будет уделяться обеспечению регионов квалифицированными кадрами в сферах здравоохранения и образования. Участники обсудят меры по привлечению и удержанию специалистов, а также повышение качества подготовки будущих работников. Ключевыми участниками встречи также станут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и другие почетные гости. Отдельной темой заседания станет борьба с проявлениями нацизма и сохранение исторического наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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