Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский.
«Главное событие дня — выступление Владимира Путина», — пишет Бельский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на заседании Совета законодателей особое внимание будет уделяться обеспечению регионов квалифицированными кадрами в сферах здравоохранения и образования. Участники обсудят меры по привлечению и удержанию специалистов, а также повышение качества подготовки будущих работников.
Ключевыми участниками встречи также станут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и другие почетные гости. Отдельной темой заседания станет борьба с проявлениями нацизма и сохранение исторического наследия.
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