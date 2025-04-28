Матвиенко объяснила, почему Путин объявил новое перемирие

Матвиенко: Путин объявил о перемирии, чтобы показать стремление России к миру
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Матвиенко отметила готовность России к переговорам
Матвиенко отметила готовность России к переговорам Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин объявил о введении режима перемирия в дни 80-летия Победы, чтобы продемонстрировать стремление России к установлению долгосрочного мира и возобновлению переговорного процесса с Украиной. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«Это (объявление перемирия — прим. URA.RU) подтверждение нашей последовательности в диалоге с Соединенными Штатами Америки и наше желание добиться устойчивого, постоянного мира. Мы готовы к переговорам», — рассказала Матвиенко в ходе беседы с корреспондентом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео журналист опубликовал в своем telegram-канале. 

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что от украинской стороны можно ожидать любых действий: даже в случае формального согласия нет гарантий соблюдения режима прекращения огня. Она напомнила, что аналогичная ситуация наблюдалась и во время пасхального перемирия.

Ранее Путин распорядился ввести временный режим прекращения огня. В соответствии с указанием Верховного Главнокомандующего, перемирие вступит в силу с полуночи 8 мая и продлится до полуночи 11 мая, передает «Царьград».

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Президент России Владимир Путин объявил о введении режима перемирия в дни 80-летия Победы, чтобы продемонстрировать стремление России к установлению долгосрочного мира и возобновлению переговорного процесса с Украиной. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  «Это (объявление перемирия — прим. URA.RU) подтверждение нашей последовательности в диалоге с Соединенными Штатами Америки и наше желание добиться устойчивого, постоянного мира. Мы готовы к переговорам», — рассказала Матвиенко в ходе беседы с корреспондентом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео журналист опубликовал в своем telegram-канале.  Председатель Совета Федерации подчеркнула, что от украинской стороны можно ожидать любых действий: даже в случае формального согласия нет гарантий соблюдения режима прекращения огня. Она напомнила, что аналогичная ситуация наблюдалась и во время пасхального перемирия. Ранее Путин распорядился ввести временный режим прекращения огня. В соответствии с указанием Верховного Главнокомандующего, перемирие вступит в силу с полуночи 8 мая и продлится до полуночи 11 мая, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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