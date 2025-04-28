Заместитель директора ГАУ «Институт Генплана Москвы» Николай Кикава, которого привлекли к разработке мастер-плана Тюмени, ответил жителям на вопрос о расселении центра города для реализации проекта. По его словам, разработчики действуют в интересах горожан и в рамках закона. Прямого ответа на вопрос не последовало.
«Мы, градостроители, мы как врачи. Главный принцип — не навреди. А следующий принцип — оздорови и вылечи, если нашел где-то проблему. Мы действуем в интересах людей, все реализуется исключительно в поле требований законодательства. Успокою вас таким ответом», — ответил Кикава во время встречи по обсуждению проекта на вопрос местного жителя о возможном переселении горожан из центра города из-за реализации мастер-плана.
Мастер-план города предполагает масштабную реконструкцию центра в едином стиле. Ключевой концепцией оформления будет слоган «Тюмень — врата Сибири». Под трансформацию попадают такие достопримечательности, как Сквер сибирских кошек и Цветной бульвар.
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