В Пакистане сделали заявление о неизбежности вторжения Индии

Пакистан заявил о неизбежности войны с Индией
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В Пакистане готовы к войне с Индией
В Пакистане готовы к войне с Индией Фото:

Военное вторжение Индии в Пакистан стало неизбежным после нападения на туристов в регионе Пахалгам в контролируемом Индией Кашмире. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Мы усилили наши войска, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Хаваджа Мухаммад Асиф агентству Reuters.

Ранее Хаваджа Асиф уже заявлял, что Пакистан готов ответить на возможное нападение Индии «в полную силу». Обострение ситуации произошло после нападения на туристов в Пахалгаме, что привело к усилению войск и принятию стратегических решений обеими сторонами.

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Военное вторжение Индии в Пакистан стало неизбежным после нападения на туристов в регионе Пахалгам в контролируемом Индией Кашмире. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. «Мы усилили наши войска, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Хаваджа Мухаммад Асиф агентству Reuters. Ранее Хаваджа Асиф уже заявлял, что Пакистан готов ответить на возможное нападение Индии «в полную силу». Обострение ситуации произошло после нападения на туристов в Пахалгаме, что привело к усилению войск и принятию стратегических решений обеими сторонами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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