В Пакистане сделали заявление о неизбежности вторжения Индии

Военное вторжение Индии в Пакистан стало неизбежным после нападения на туристов в регионе Пахалгам в контролируемом Индией Кашмире. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
«Мы усилили наши войска, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Хаваджа Мухаммад Асиф агентству Reuters.
Ранее Хаваджа Асиф уже заявлял, что Пакистан готов ответить на возможное нападение Индии «в полную силу». Обострение ситуации произошло после нападения на туристов в Пахалгаме, что привело к усилению войск и принятию стратегических решений обеими сторонами.
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