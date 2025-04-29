В Челябинске Бессмертный полк пройдет от ЮУрГУ до площади Революции

В Челябинске 9 мая в День Победы пройдет шествие Бессмертного полка. Маршрут мероприятия озвучил генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний, руководитель исполкома регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь белехов.
«В этом году шествие пройдет от площади ЮУрГУ до площади Революции. Точное количество участников пока неизвестно. За статистикой мы не гонимся, но я всегда говорю, что шествие в Челябинске самое большое в России», — подчеркнул Белехов.
Несмотря на то, что шествие завершится на главной площади города, дальше участникам предложат пройти на Театральную площадь, где будет работать полевая кухняя и организованы другие мероприятия. Организатор обратился к горожанам с просьбой с пониманием относиться к тем мерам, которые принимают силовые структуры для обеспечения безопасности шествия.
В Челябинске после двух лет перерыва шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в очном формате. Об этом в начале апреля рассказал губернатор Алексей Текслер.
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