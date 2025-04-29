В Челябинске Бессмертный полк пройдет от ЮУрГУ до площади Революции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бессмертный полк пройдет по главному проспекту Челябинска
Бессмертный полк пройдет по главному проспекту Челябинска Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В Челябинске 9 мая в День Победы пройдет шествие Бессмертного полка. Маршрут мероприятия озвучил генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний, руководитель исполкома регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь белехов.

«В этом году шествие пройдет от площади ЮУрГУ до площади Революции. Точное количество участников пока неизвестно. За статистикой мы не гонимся, но я всегда говорю, что шествие в Челябинске самое большое в России», — подчеркнул Белехов.

Несмотря на то, что шествие завершится на главной площади города, дальше участникам предложат пройти на Театральную площадь, где будет работать полевая кухняя и организованы другие мероприятия. Организатор обратился к горожанам с просьбой с пониманием относиться к тем мерам, которые принимают силовые структуры для обеспечения безопасности шествия. 

В Челябинске после двух лет перерыва шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в очном формате. Об этом в начале апреля рассказал губернатор Алексей Текслер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 9 мая в День Победы пройдет шествие Бессмертного полка. Маршрут мероприятия озвучил генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний, руководитель исполкома регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь белехов. «В этом году шествие пройдет от площади ЮУрГУ до площади Революции. Точное количество участников пока неизвестно. За статистикой мы не гонимся, но я всегда говорю, что шествие в Челябинске самое большое в России», — подчеркнул Белехов. Несмотря на то, что шествие завершится на главной площади города, дальше участникам предложат пройти на Театральную площадь, где будет работать полевая кухняя и организованы другие мероприятия. Организатор обратился к горожанам с просьбой с пониманием относиться к тем мерам, которые принимают силовые структуры для обеспечения безопасности шествия.  В Челябинске после двух лет перерыва шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в очном формате. Об этом в начале апреля рассказал губернатор Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...