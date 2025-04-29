Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области минимум на сутки

29 апреля 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

В регионе похолодает до минус пяти градусов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Штормовое предупреждение из-за резкого понижения температуры продлено в Челябинской области еще минимум на сутки. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение! Ночью и утром 30 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — сообщили Гидрометеоцентра региона в telegram-канале. В Челябинской области перед майскими праздниками резко испортилась погода. На федеральной трассе М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль до 12:00 был ограничен проезд для транспорта. На данный момент ограничение снято. Но синоптики дают неблагоприятный прогноз на вторую половину дня 29 апреля — ветер усилится до 25 метров в секунду на территории всей Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер просит водителей отказаться от поездок в сторону Аши, особенно на летней резине. Снегопады в Челябинской области прекратятся к вечеру 29 апреля. Циклон унесет за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штормовое предупреждение из-за резкого понижения температуры продлено в Челябинской области еще минимум на сутки. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение! Ночью и утром 30 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — сообщили Гидрометеоцентра региона в telegram-канале. В Челябинской области перед майскими праздниками резко испортилась погода. На федеральной трассе М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль до 12:00 был ограничен проезд для транспорта. На данный момент ограничение снято. Но синоптики дают неблагоприятный прогноз на вторую половину дня 29 апреля — ветер усилится до 25 метров в секунду на территории всей Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер просит водителей отказаться от поездок в сторону Аши, особенно на летней резине. Снегопады в Челябинской области прекратятся к вечеру 29 апреля. Циклон унесет за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода.