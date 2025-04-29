Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области минимум на сутки

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Снег в городе. Екатеринбург, снег, следы, осадки, дорожка в парке
В регионе похолодает до минус пяти градусов Фото:

Штормовое предупреждение из-за резкого понижения температуры продлено в Челябинской области еще минимум на сутки. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Штормовое предупреждение! Ночью и утром 30 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — сообщили Гидрометеоцентра региона в telegram-канале.

В Челябинской области перед майскими праздниками резко испортилась погода. На федеральной трассе М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль до 12:00 был ограничен проезд для транспорта. На данный момент ограничение снято. Но синоптики дают неблагоприятный прогноз на вторую половину дня 29 апреля — ветер усилится до 25 метров в секунду на территории всей Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер просит водителей отказаться от поездок в сторону Аши, особенно на летней резине.

Снегопады в Челябинской области прекратятся к вечеру 29 апреля. Циклон унесет за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода.

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Штормовое предупреждение из-за резкого понижения температуры продлено в Челябинской области еще минимум на сутки. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение! Ночью и утром 30 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — сообщили Гидрометеоцентра региона в telegram-канале. В Челябинской области перед майскими праздниками резко испортилась погода. На федеральной трассе М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль до 12:00 был ограничен проезд для транспорта. На данный момент ограничение снято. Но синоптики дают неблагоприятный прогноз на вторую половину дня 29 апреля — ветер усилится до 25 метров в секунду на территории всей Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер просит водителей отказаться от поездок в сторону Аши, особенно на летней резине. Снегопады в Челябинской области прекратятся к вечеру 29 апреля. Циклон унесет за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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