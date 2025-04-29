Синоптики сообщили, когда прекратятся снегопады в Челябинской области

Снегопады в Челябинской области прекратятся к вечеру 29 апреля. Об этом предупредили синоптики сайта Гисметео. Основная мощь стихии обрушится на горнозаводскую зону региона.
«В Златоусте с порывами ветра до 21 метров в секунду за 29 апреля может выпасть до семи мм осадков, в Аше до шести мм, ветер слабее, до 15 метров в секунду. В Сатке, Катав-Ивановске и Трехгорном ветер до 19 метров в секунду и до пяти мм осадков. Пурга в горнозаводской зоне утихнет к вечеру 29 апреля», — передает корреспондент URA.RU данные сайта Гисметео.
На сайте Вентускай наглядно можно посмотреть, куда и с какой скоростью дует ветер. Он уносит снежную тучу на северо-восток региона. Осадки в виде снега и мокрого снега начались в регионе вечером 28 апреля. С полуночи были закрыты для проезда автобусов и большегрузов федеральные участки трассы М5. Ограничения сняты к обеду 29 апреля, однако водителям не рекомендуют отправляться в путь без острой необходимости и ехать только на зимней резине.
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