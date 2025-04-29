Пермские экоактивисты подвели итоги акции по спасению серых жаб на Липовой горе. Неделю назад они начали мигрировать и могли погибнуть под колесами на проезжей части.
«За эту неделю около ста человек пришли помочь жабам преодолеть сложные препятствия: автодорогу и забор Биомеда. Мы перенесли и отправили в безопасное путешествие к Жабьему озеру 9491 жабы. В этом году погибших жаб — единицы, в отличии от сотен в прошлые годы. После наступления тепла мы еще проверим, закончилась ли миграция. Огромное спасибо всем участникам!», — написала экоактивистка Надежда Баглей в соцсети «ВКонтакте».
После этого, по ее словам, в Общественной палате Пермского края состоится круглый стол. Там вместе с уполномоченными лицами будет обсуждаться вопрос облегчения судьбы популяции пермских жаб. В том числе, возможность переноса забора за озеро и парковки ближе к трассе. Кроме того, по ее мнению, необходимо перекрытие автомобильного на время миграции.
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