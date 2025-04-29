Тысячи пермских жаб успешно добрались до цели благодаря доброте. Фото

Пермяки спасли почти одну тысячу жаб в период миграции
© Служба новостей «URA.RU»
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Они могли погибнуть под колесами на проезжей части
Они могли погибнуть под колесами на проезжей части Фото:

Пермские экоактивисты подвели итоги акции по спасению серых жаб на Липовой горе. Неделю назад они начали мигрировать и могли погибнуть под колесами на проезжей части. 

«За эту неделю около ста человек пришли помочь жабам преодолеть сложные препятствия: автодорогу и забор Биомеда. Мы перенесли и отправили в безопасное путешествие к Жабьему озеру 9491 жабы. В этом году погибших жаб — единицы, в отличии от сотен в прошлые годы. После наступления тепла мы еще проверим, закончилась ли миграция. Огромное спасибо всем участникам!», — написала экоактивистка Надежда Баглей в соцсети «ВКонтакте».

После этого, по ее словам, в Общественной палате Пермского края состоится круглый стол. Там вместе с уполномоченными лицами будет обсуждаться вопрос облегчения судьбы популяции пермских жаб. В том числе, возможность переноса забора за озеро и парковки ближе к трассе. Кроме того, по ее мнению, необходимо перекрытие автомобильного на время миграции.

На фото участника акции по спасению серых жаб
На фото участника акции по спасению серых жаб
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Пермские экоактивисты подвели итоги акции по спасению серых жаб на Липовой горе. Неделю назад они начали мигрировать и могли погибнуть под колесами на проезжей части.  «За эту неделю около ста человек пришли помочь жабам преодолеть сложные препятствия: автодорогу и забор Биомеда. Мы перенесли и отправили в безопасное путешествие к Жабьему озеру 9491 жабы. В этом году погибших жаб — единицы, в отличии от сотен в прошлые годы. После наступления тепла мы еще проверим, закончилась ли миграция. Огромное спасибо всем участникам!», — написала экоактивистка Надежда Баглей в соцсети «ВКонтакте». После этого, по ее словам, в Общественной палате Пермского края состоится круглый стол. Там вместе с уполномоченными лицами будет обсуждаться вопрос облегчения судьбы популяции пермских жаб. В том числе, возможность переноса забора за озеро и парковки ближе к трассе. Кроме того, по ее мнению, необходимо перекрытие автомобильного на время миграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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