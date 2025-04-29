На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения

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Пакистанская армия начала обстрел на границе с Индией
Пакистанская армия начала обстрел на границе с Индией Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

На границе Индии и Пакистана произошла стрельба из стрелкового оружия в округе Пунч штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Amar Ujala. 

«В секторе Палланвала вдоль линии контроля в округе Пунч штата Джамму и Кашмир произошла стрельба из стрелкового оружия. <...> Пакистанская армия открыла огонь из стрелкового оружия на границе напротив деревни Синт-Гард в районе Худ в секторе Паланвала», — пишет издание

Стрельба началась в 20:55 в районе деревни Синт-Гарад (Хаур). Индийские силы дали ответ, после чего перестрелка прекратилась через 10 минут. Жертв и разрушений не зафиксировано, но безопасность на границе усилена. Несмотря на перемирие, подобные инциденты учащаются, что усиливает напряженность между Индией и Пакистаном, пишет газета. 

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании, посвященном вопросам национальной безопасности, предоставил индийским вооруженным силам расширенные полномочия для принятия решений в ответ на теракт в Пахалгаме. Кроме того, Моди заявил о намерении преследовать причастных к нападению в Кашмире, передает RT.

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На границе Индии и Пакистана произошла стрельба из стрелкового оружия в округе Пунч штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Amar Ujala.  «В секторе Палланвала вдоль линии контроля в округе Пунч штата Джамму и Кашмир произошла стрельба из стрелкового оружия. <...> Пакистанская армия открыла огонь из стрелкового оружия на границе напротив деревни Синт-Гард в районе Худ в секторе Паланвала», — пишет издание.  Стрельба началась в 20:55 в районе деревни Синт-Гарад (Хаур). Индийские силы дали ответ, после чего перестрелка прекратилась через 10 минут. Жертв и разрушений не зафиксировано, но безопасность на границе усилена. Несмотря на перемирие, подобные инциденты учащаются, что усиливает напряженность между Индией и Пакистаном, пишет газета.  Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании, посвященном вопросам национальной безопасности, предоставил индийским вооруженным силам расширенные полномочия для принятия решений в ответ на теракт в Пахалгаме. Кроме того, Моди заявил о намерении преследовать причастных к нападению в Кашмире, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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