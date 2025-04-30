Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

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Михаил Галустян сообщил подписчикам о разводе с женой
Михаил Галустян сообщил подписчикам о разводе с женой Фото:

Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией, с которой прожил в браке почти 18 лет. О расставании артист рассказал в своих социальных сетях.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошел к завершению. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами», — написал он, добавив, что они с Викторией остаются в хороших отношениях. Его слова передает StarHit. По словам Галустяна, развод состоялся еще в прошлом году, но супруги решили не выносить личную ситуацию в публичное поле.

Галустян также отметил, что воспринимает развод не как окончание, а как начало нового этапа в жизни. Он поблагодарил всех, кто поддерживает их семью, и попросил с уважением отнестись к их решению. Комментарии к публикации артист закрыл. У пары двое детей — дочери Эстелла и Элина.

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Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией, с которой прожил в браке почти 18 лет. О расставании артист рассказал в своих социальных сетях. «Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошел к завершению. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами», — написал он, добавив, что они с Викторией остаются в хороших отношениях. Его слова передает StarHit. По словам Галустяна, развод состоялся еще в прошлом году, но супруги решили не выносить личную ситуацию в публичное поле. Галустян также отметил, что воспринимает развод не как окончание, а как начало нового этапа в жизни. Он поблагодарил всех, кто поддерживает их семью, и попросил с уважением отнестись к их решению. Комментарии к публикации артист закрыл. У пары двое детей — дочери Эстелла и Элина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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