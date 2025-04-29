29 апреля 2025

В Перми появится одно водное такси вместо шести

© Служба новостей «URA.RU»
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Планы развития водного такси в Перми остаются планами
Планы развития водного такси в Перми остаются планами Фото:

Власти Пермского края закупают один катамаран Looker 390T, который в 2026 году начнет курсировать от Перми до Усть-Качки. Министр транспорта региона Сергей Вешняков назвал это водным такси, однако вызвать его нельзя. Судно будет ходить по расписанию — три раза в день. Между тем, ранее власти обещали спустить на воду шесть таких катамаранов.

«Looker 390T — это высокоскоростное судно малой вместимости, которое будет запущено в рамках проекта такси. В этом квартале планируется заключение контракта на его поставку, на маршрут судно выйдет в навигацию 2026 года. Добраться до Усть-Качки по воде можно будет за час», — анонсировал Вешняков на заседании правительства Пермского края.

В прошлом году власти говорили, что закупят для проекта водного такси шесть катеров Looker 390T. Обещали, что они будут курсировать от центра Перми до Гайвы и Краснокамска. Как сегодня сообщил Вешняков, на пять судов пока только подана заявка в Государственную транспортную лизинговую компанию.

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Власти Пермского края закупают один катамаран Looker 390T, который в 2026 году начнет курсировать от Перми до Усть-Качки. Министр транспорта региона Сергей Вешняков назвал это водным такси, однако вызвать его нельзя. Судно будет ходить по расписанию — три раза в день. Между тем, ранее власти обещали спустить на воду шесть таких катамаранов. «Looker 390T — это высокоскоростное судно малой вместимости, которое будет запущено в рамках проекта такси. В этом квартале планируется заключение контракта на его поставку, на маршрут судно выйдет в навигацию 2026 года. Добраться до Усть-Качки по воде можно будет за час», — анонсировал Вешняков на заседании правительства Пермского края. В прошлом году власти говорили, что закупят для проекта водного такси шесть катеров Looker 390T. Обещали, что они будут курсировать от центра Перми до Гайвы и Краснокамска. Как сегодня сообщил Вешняков, на пять судов пока только подана заявка в Государственную транспортную лизинговую компанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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