Аэропорт Внуково будет собирать с иностранцев биометрию

С 1 мая международный аэропорт Внуково начнет участвовать в эксперименте, связенном со сбором биометрических данных у иностранных граждан, пересекающих границу России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«С 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт Внуково», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что иностранцы и лица без гражданства, прибывающие через московские аэропорты и пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны предоставлять отпечатки пальцев и изображение лица.
Эксперимент, инициированный МВД России, направлен на усиление миграционной безопасности и предотвращение въезда лиц с запретом на въезд или занимающихся деструктивной деятельностью. С декабря 2024 года биометрические процедуры прошли более 2,7 млн человек, выявлено около 21 тысячи нарушителей. Контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан продолжится, заключила Волк.
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