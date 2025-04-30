30 апреля 2025

Шумков раскрыл, почему снесли здание школы искусств в Куртамыше

Шумков: школа искусств в Куртамыше разместится в новом здании
© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков рассказал, где будет здание школы искусств
Шумков рассказал, где будет здание школы искусств Фото:

В Куртамыше (Курганская область) было снесено здание школы искусств, поскольку заниматься детям в нем стало опасно из-за аварийного состояния стен. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«В Куртамыше снесли аварийное здание школы искусств. По стенам шли огромные трещины, восстанавливать было просто нечего», — сообщил глава области в своем telegram-канале.

По словам Шумкова, в городе планируется строительство нового дома с квартирами для молодых семей, где и будет размещена школа искусств. Он добавил, что помещение для нее власти готовы выкупить на первом этаже здания.

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В Куртамыше (Курганская область) было снесено здание школы искусств, поскольку заниматься детям в нем стало опасно из-за аварийного состояния стен. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «В Куртамыше снесли аварийное здание школы искусств. По стенам шли огромные трещины, восстанавливать было просто нечего», — сообщил глава области в своем telegram-канале. По словам Шумкова, в городе планируется строительство нового дома с квартирами для молодых семей, где и будет размещена школа искусств. Он добавил, что помещение для нее власти готовы выкупить на первом этаже здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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