«Мне все опротивело»: мужчина в Японии специально наехал на группу школьников

Мужчина задержан за попытку убийства
В Осаке 28-летний водитель признался в намеренном наезде на группу школьников. Об этом сообщает агентство Kyodo.
«Мне все опротивело», — передает слова задержанного агентство. Он добавил, что хотел задавить школьников и убить их.
Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство. В результате инцидента, который произошел, когда дети выходили из школы, семь человек получили травмы, но все находятся в сознании.
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