«Мне все опротивело»: мужчина в Японии специально наехал на группу школьников

Водитель, наехавший на школьников в Осаке, признал, что хотел их убить
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина задержан за попытку убийства
Мужчина задержан за попытку убийства Фото:

В Осаке 28-летний водитель признался в намеренном наезде на группу школьников. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Мне все опротивело», — передает слова задержанного агентство. Он добавил, что хотел задавить школьников и убить их. 

Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство. В результате инцидента, который произошел, когда дети выходили из школы, семь человек получили травмы, но все находятся в сознании.

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В Осаке 28-летний водитель признался в намеренном наезде на группу школьников. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Мне все опротивело», — передает слова задержанного агентство. Он добавил, что хотел задавить школьников и убить их.  Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство. В результате инцидента, который произошел, когда дети выходили из школы, семь человек получили травмы, но все находятся в сознании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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