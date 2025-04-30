В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха в самом разгаре народные гуляния и концертные программы в честь Первомая, а на местные аттракционы выстроились большие очереди. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.
«В парке аттракционов в ЦПКиО люди ждут в больших очередях, чтобы прокатиться. Детская железная дорога сегодня катала ребятишек бесплатно с 14:00 до 15:00. Желающих также было много, а к пони, которые живут в парке, интерес меньше», — отметил корреспондент URA.RU.
В 14:00 в парке для гостей начался концерт под названием «Зажигай — Первомай». В 16:00 запланирована концертно-развлекательная программа «Поющая весна».
Помимо этого, на Троицкой площади в 19:30 состоится торжественное мероприятие, приуроченное к присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести». В 20:00 перед жителями города выступит ансамбль «Цветень», а в 20:30 начнется праздничный концерт с участием Пелагеи. Завершит программу праздничный салют, который стартует в 21:30.
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