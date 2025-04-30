30 апреля 2025

Курганцы массово пришли кататься на аттракционах и слушать песни в ЦПКиО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Желающих прокатиться на каруселях солнечным днем оказалось много
Желающих прокатиться на каруселях солнечным днем оказалось много Фото:

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха в самом разгаре народные гуляния и концертные программы в честь Первомая, а на местные аттракционы выстроились большие очереди. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«В парке аттракционов в ЦПКиО люди ждут в больших очередях, чтобы прокатиться. Детская железная дорога сегодня катала ребятишек бесплатно с 14:00 до 15:00. Желающих также было много, а к пони, которые живут в парке, интерес меньше», — отметил корреспондент URA.RU.

В 14:00 в парке для гостей начался концерт под названием «Зажигай — Первомай». В 16:00 запланирована концертно-развлекательная программа «Поющая весна».

Помимо этого, на Троицкой площади в 19:30 состоится торжественное мероприятие, приуроченное к присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести». В 20:00 перед жителями города выступит ансамбль «Цветень», а в 20:30 начнется праздничный концерт с участием Пелагеи. Завершит программу праздничный салют, который стартует в 21:30.

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В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха в самом разгаре народные гуляния и концертные программы в честь Первомая, а на местные аттракционы выстроились большие очереди. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «В парке аттракционов в ЦПКиО люди ждут в больших очередях, чтобы прокатиться. Детская железная дорога сегодня катала ребятишек бесплатно с 14:00 до 15:00. Желающих также было много, а к пони, которые живут в парке, интерес меньше», — отметил корреспондент URA.RU. В 14:00 в парке для гостей начался концерт под названием «Зажигай — Первомай». В 16:00 запланирована концертно-развлекательная программа «Поющая весна». Помимо этого, на Троицкой площади в 19:30 состоится торжественное мероприятие, приуроченное к присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести». В 20:00 перед жителями города выступит ансамбль «Цветень», а в 20:30 начнется праздничный концерт с участием Пелагеи. Завершит программу праздничный салют, который стартует в 21:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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