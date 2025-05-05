Почему джин-тоники стали «пивным напитком»

Производители джин-тоников изменили их рецептуру из-за повышения акцизов. Теперь они относятся к пивным напиткам, рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
«С недавнего времени в категорию „пивных напитков“ попали алкогольные коктейли типа „джин-тоники“, но с измененным составом. Производители таких коктейлей изменили рецептуры из-за существенного повышения акцизов. Это позволило им уйти от повышенного налога. Но такие псевдо-пивные коктейли негативно влияют на репутацию добросовестных пивоваров. В 2024 и 2025 годах их стало гораздо больше в продаже», — рассказал эксперт.
Далеко не все пивные напитки опасны, напомнил Вячеслав Мамонтов. Этот термин закреплен в российском законодательстве. Пивным напитком пиво делает, например, добавление цедры цитрусовых. Или рис, который позволяет добиться более мягкого вкуса. «В составе пива не может быть добавленного этилового спирта, так как это напиток, в котором алкоголь достигается за счет естественного брожения», — уточнил Мамонтов.
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